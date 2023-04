Wenn die Joints auf die Smokers treffen, schweben Einhörner

In der NBA wollen sich die Stars das Kiffen tariflich zusichern lassen. Für die beste Basketballliga der Welt eröffnen sich dadurch erstaunliche Möglichkeiten.

Wenn übers Gehalt verhandelt wird, hört der Spaß auf. Weiß jeder Pendler, der dem Streik im öffentlichen Dienst zum Opfer fällt. Natürlich definiert sich das arbeitende Volk primär über den Geldbeutel. Der schönste Job der Welt ist nichts wert, wenn die Familie nichts zu beißen hat. Weitere Erkenntnis: Wer am Strand mit Meerblick für seinen Lebensunterhalt sorgt, hat von Gehalts wegen nicht zwingend ein glückliches Leben. Der Stellenwert der täglichen Tätigkeit steigt und fällt also anhand harter und weicher Faktoren. Wohlfühlcharakter und Spaß – auf lange Strecke so wichtig wie das Salär.

Als Arbeitnehmer in der nordamerikanischen NBA, immerhin die beste Basketballliga der Welt, lässt es sich luxuriös leben. Die Nahrungsbeschaffung wird lediglich durch das Wahlverfahren eines besternten Gourmet-Tempels erschwert. Ob goldenes Steak oder Hummer in Weißweinsoße? Schwierig, schwierig.

Millionen-Gehälter allein machen die NBA-Stars nicht glücklich

Weil Millionen-Gehälter allein aber eben nicht glücklich machen und sich die Zwei-Meter-Riesen beim Toben unterm Korb wohlfühlen wollen – von den Ellbogen im Gesicht mal abgesehen –, werkelt die Spielervereinigung NBPA derzeit an einem Tarifvertrag. Besonders liegt den Kolossen mit den Pfannenhänden in den Vertragsgesprächen ihre Gesundheit am Herzen. Denn, kein Scherz, das Kiffen soll erlaubt werden. Künftig könnten zugedröhnte Spieler versuchen, das Runde ins Runde zu bugsieren. Bislang mussten sich die Basketballer auf Marihuana testen lassen. Ein Sprecher der NBA erklärte nun, stattdessen werde sich die Liga auf leistungssteigernde Substanzen und Drogenmissbrauch konzentrieren.

Schöne heile Basketballwelt. Lockerer wird es auf dem Parkett zugehen, weniger stressig, wenn die San Francisco Joints auf die Chicago Smokers treffen. Sie werden noch gegeneinander um Punkte kämpfen, aber weit weniger aggressiv. Zwei gestreckte Finger in die Höhe, dann: „Ey sorry, war keine Absicht. Peace, Bruder.“ Später raucht man in der Kabine eine Bong und nascht Hanfkekse. Grinsende Gesichter und Lebensfreude überall, die Welt wird in Rosa leuchten, während Einhörner über Hallentribünen schweben.

Sollten die Tarifverhandlungen scheitern, hätten die NBA-Stars zweifelsohne Grund zu streiken.

