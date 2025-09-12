Wenn es mal wieder einen Bus vor dem Tor braucht

Ob sich diese Reise überhaupt lohnt? Touristisch durchaus, München ist ja eine ganz ansehnliche Stadt mit so mancher Sehenswürdigkeit. Ob die Spieler des Hamburger SV aber am Samstagmittag über den Marienplatz schlendern, um sich das berühmte Glockenspiel in Ruhe anzuschauen? Oder einen Abstecher ins Deutsche Museum machen? Oder in die Höhe steigen, um vom Olympiaturm das Alpenpanorama zu genießen?

Klingt alles gut und könnte in der Summe sinnvoller sein, als am Abend in der Münchner Fußballarena ein Bundesliga-Spiel zu bestreiten. In den vergangenen acht Auswärtsduellen beim Rekordmeister kassierten die Hamburger 50 Gegentore, was rund sechs Treffern pro Partie entspricht. Es wäre kein Wunder, hätte der Aufsteiger am Samstagabend plötzlich andere Pläne.

Zumal auch aus ehemals eigenen Reihen wenig Aufmunterung bei der Mannschaft von Merlin Polzin ankommt. So sagte etwa Rafael van der Vaart kürzlich: „Alles unter fünf Gegentoren wäre aus meiner Sicht gut.“ Und wäre sogar unter dem Schnitt der vergangenen Partien. Also tatsächlich ein Erfolg?

Der HSV blieb an Spieltag eins ohne Gegentor

Die Hamburger sind nach sieben Jahren in der Bundesliga zurück, was ihrem Selbstverständnis nach ohnehin viel zu lange gedauert hat. Die vielen Jahre in Liga zwei haben genervt. Immerhin aber, und das ist womöglich eine gute Nachricht, haben sie auch Ausflüge nach München verhindert. Und damit Gegentorfluten.

Was aber am Samstagabend tun? Ein Fernbleiben scheint trotz aller Alternativen nicht ratsam. Manchmal ist es gut, sich seinen Ängsten zu stellen. Und immerhin bewies der HSV an Spieltag eins, dass er Auswärtspartien in der Bundesliga ohne Gegentor überstehen kann. Das 0:0 bei Borussia Mönchengladbach aber sollte nicht zwangsläufig als Beweis eigener Stärke gewertet werden. Die Gladbacher sind in dieser Saison noch ohne erzieltes Tor.

An Spieltag zwei duellierte sich der einstige Bundesliga-Dino mit dem Stadtrivalen FC St. Pauli. Da war die eigene Chancenlosigkeit so deutlich, dass es einem vor dem München-Trip doch wieder angst und bange werden kann. Trainer sprechen in solchen Momenten immer gerne von einem Bus, den sie vor dem eigenen Tor parken könnten. Also die Defensive verstärken. Stellt sich die Frage, ob der Hamburger Kader so viele brauchbare Abwehrspieler bietet, um Münchens Angriffe tatsächlich aufzuhalten.

Es könnte also mal wieder ein unangenehmer Abend für die Hamburger werden. Und für das Oktoberfest sind sie auch noch eine Woche zu früh dran. Sonst hätten sie dort ihren zu erwartenden Frust verarbeiten können.