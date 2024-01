Wenn Grün braun wird – auf der Schattenseite des Rasens

Wenn Pässe im Nichts landen oder der Ball vom Fuß springt, ist immer der Rasen schuld. Über das Leben als ewiger Prügelknabe.

Wer dieser Tage aus dem Fenster schaut, wird erkennen, dass gerade eher weniger die Zeit ist, in der alles grünt und blüht. Ist halt auch Winter. Warum sollte es den Pflanzen anders gehen als den Menschen? Folglich versuchen sich Sträucher, Bäume und Blumen gegen Frost, Eis und Schnee zu wehren. Sie beschränken sich aufs Nötigste, sparen Energie und wollen nicht wachsen. Der Rasen fühlt sich am wohlsten, wenn der hyperaktive Hobbygärtner ihn in dieser Jahreszeit einfach in Ruhe seinen Winterschlaf machen lässt.

Vom ungestörten Dahinvegetieren träumt der Rasen in einem Bundesligastadion, auf die Bedürfnisse Rücksicht nehmen möchte scheinbar keiner mehr. Ständig trampelt jemand auf ihm herum. Einst erholten sich die Stängel in einer mehrwöchigen Pause von den Strapazen der Hinrunde, heutzutage ereilt nur noch den Weihnachtsbaum ein härteres Schicksal in den Wintermonaten. Das Leben ist wenige Zentimeter kurz, wenn man fortwährend mit Stollen und Grätschen gefoltert wird. Zudem befindet sich das Grün in den Arenen im Wortsinn auf der Schattenseite. Die Sonne steht tief, die Tribünen sind hoch. Nur fleckchenweise treffen helle Strahlen auf die Halme. Darüber hinaus: viel Dunkel und Tristesse.

Goretzka meckert über Platz in Augsburg: Moderne Technik auf Bundesliga-Rasen

Fach- und Pflegepersonal sind ständig damit beschäftigt, das Leben zu verlängern und den Verfall hinauszuzögern. Auch beim Bundesliga-Rasen. Sie beleuchten das Gras mit überdimensionierten Lampen oder fahren es gleich – wie auf Schalke möglich – aus dem Stadion an die frische Luft. Teils greifen die Greenkeeper mit Plastik unter die Halme – Stichwort Hybridrasen –, um das Entwurzeln zu erschweren. Das Grün wird also gehegt und gepflegt, doch ewiges Leben ist niemandem beschieden. Aus sattem Grün wird schmutziges Braun, wenn das Ende naht. Aus einer Wiese ein Acker.

Eine Fläche für landwirtschaftliche Nutzung vermutete Leon Goretzka hinter dem Geläuf, auf dem er in Augsburg seinem Beruf nachging. Saatgut sei laut Goretzka sogar verstreut worden. Als Angestellter des FC Bayern flaniert der Nationalspieler in der Regel über grünen Teppich. Vollkommen klar also, dass Goretzka das teils unkontrollierte Spiel der Münchner beim knappen 3:2 in direkten Zusammenhang mit dem Untergrund brachte. Dass die Bayern ebenso im eigenen Stadion, auf ihrem Highclass-Boden zuletzt Fehlpässe produzierten und sogar verloren, kann man schon mal vergessen. Das 0:1 gegen Bremen ist ja auch schon über eine Woche her.

