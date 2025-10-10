Wenn Italiens Liga in Australien stattfindet

Im kommenden Februar gibt es für Italiens Fußball-Liga ein kleines Problemchen: Am 8. Februar steht das Heimspiel des AC Milan gegen Como Calcio an. So weit, so normal – allerdings wird das San Siro an diesem Tag für eine Alternativveranstaltung benötigt. Die nennt sich Olympische Spiele und feiert an diesem Tag ihre Eröffnungsfeier. Wer schon einmal in Italien war, weiß: Non c’è problema, ist doch kein Problem.

Die Ligaleitung der Serie A ist auf die nahe liegende Idee gekommen, den Austragungsort zu verlegen. Wer gedacht hat, dass dann eben in einem anderen Mailänder Stadion oder in Bergamo gekickt wird, das etwa eine Autostunde entfernt ist, denkt nicht weit genug. Serie-A-Geschäftsführer Luigi De Siervo hat sich für das australische Perth entschieden, schlappe 15.000 Kilometer Luftlinie von Mailand entfernt. Das wiederum sorgt nicht bei allen für Freude.

Der Serie-A-Chef über Rabiot: „Wird bezahlt, um Fußball zu spielen“

Milan-Profi Adrien Rabiot etwa hat im Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro die Verlegung als „komplett verrückt“ bezeichnet. „Es gibt das Gerede um Spielpläne und das Wohlergehen der Spieler, aber das erscheint echt absurd.“ Das wiederum will De Servio nicht auf sich sitzen lassen und keilt zurück: Rabiot vergesse offenbar, „wie alle Fußballprofis, die Millionen verdienen, dass er dafür bezahlt wird, Fußball zu spielen“. Rabiot solle seinem Arbeitgeber und der Liga Respekt zollen – und überhaupt, die NBA und die NFL spielen ja auch ständig irgendwo in der Welt.

De Servio hätte gar nicht so weit greifen müssen mit seinen Vergleichen. Denn auch die spanische La Liga wird demnächst ein Ligaspiel auf einem anderen Kontinent austragen. Der FC Villareal und der FC Barcelona werden am 20. Dezember um Punkte spielen – und zwar in Miami. Das sind auch nur 8000 Kilometer Luftlinie und auch irgendwie total stimmig, weil ja ohnehin die halbe Mannschaft des FC Barcelona vor zehn Jahren mittlerweile beim FC Miami unter Vertrag steht. Ohnehin kann das ja nur der Anfang sein. Denn ausländische Märkte haben ein Recht darauf, mit Spitzenfußball aus Europa versorgt zu werden.

Die deutsche Liga sperrt sich - aber warum denn eigentlich?

Die deutsche DFL in Person von Geschäftsführer Marc Lenz wehrt sich zwar noch („Für uns ist das nicht relevant und keine Option“), aber man stelle sich nur die strahlenden Gesichter in einer chinesischen Metropole vor, deren Bewohner von der Magie des Schlagers Wolfsburg gegen Hoffenheim (im Volksmund „El Plastico“ genannt) beglückt werden. Fußballträume dieser Art dürfen nicht an kleinbürgerlichen Kategorien wie Landesgrenzen oder unterschiedlichen Kontinenten scheitern.