Wie falsche Schwimmzeiten für technische Neuerungen sorgen

Das IOC hat falsche Schwimm-Pflichtzeiten für die olympischen Sommerspiele in Paris herausgegeben. Man munkelt: Gab es etwa EDV-Probleme?

In der Welt des Schwimmsports herrschte unter der Woche Aufregung. Das IOC hatte die Qualifikationsnormen für die Sommerspiele in Paris herausgegeben. Und die waren auf einigen Strecken deutlich happiger als noch für die Spiele in Tokio im vergangenen Sommer. Warum? Wieso? Weshalb? Keiner wusste es. In den einschlägigen Foren wurde bereits munter diskutiert, als am Mittwoch plötzlich der Schwimm-Weltverband Fina auf die Bühne trat und verkündete, dass da wohl etwas schiefgelaufen sein müsse. Die vom IOC herausgegebenen Pflichtzeiten seien fälschlicherweise in Umlauf geraten. Offenbar habe man drüben bei den Kollegen einen veralteten, nicht finalen Entwurf veröffentlicht. Die richtigen Normen seien noch gar nicht fertiggestellt.

Man kann sich gut vorstellen, wie sie beim IOC verdutzt guckten, als sie von ihrem Irrtum erfuhren. Aus gut unterrichteten Kreisen ist zu hören, dass der Fehler wohl mit den Arbeitsabläufen der beiden Verbände zu tun haben muss. Aufseiten der Fina sitzen alle vier Jahre einige ältere Herren in Anzügen und mit Zigarren in einem Hinterzimmer zusammen und grummeln und nuscheln und schmauchen geheimnisvoll vor sich hin.

Hat das IOC wohl Faxen gemacht?

Am Ende der Besprechung schreitet einer zum Faxgerät in der Ecke hinten links, tippt die Nummer des IOC ein und schickt die Liste mit den Pflichtzeiten los. Praktischerweise haben beide Verbände ihren Sitz im schweizerischen Lausanne, was natürlich nichts mit den steuerlichen Vorzügen dort zu tun hat, sondern ausschließlich damit, dass die Faxe zwischen den beiden Amtssitzen nicht so lange unterwegs sind.

Offenbar sind sie beim IOC nun aber Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Angreifer hatten eine Fake-Liste ans IOC gefaxt. Diese wurde brav dem verstaubten Gerät entnommen und umgehend veröffentlicht. Niemand zweifelte an der Echtheit, denn das Fax soll das Fina-typische Wasserzeichen getragen haben.

Immerhin: Das Malheur hat etwas bewirkt. Man denke darüber nach, neue Kommunikationswege zu beschreiten, heißt es bei der Fina. In einem der Geldkoffer im Keller hätten sich noch ein paar Franken gefunden, um einen Computer zu kaufen. Denn es scheine, so raunt man sich in Lausanne zu, als würde sich dieses Internet nun doch durchsetzen. Die offizielle Liste mit den Pflichtzeiten soll dann in Kürze gemailt werden. Es müsse nur noch das Modem zum Laufen gebracht werden.

