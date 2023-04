Wie man es macht, ist es verkehrt

Führen wirklich alle Wege nach Rom oder vielleicht kein einziger? Der pausierende Sebastian Andersson und der sehr aktive Joshua Kimmich geben Aufschluss.

Die deutsche Sprache führt gerne in die Irre. Zum einen gibt sie vor, dass viele Wege nach Rom führen. Auf der anderen Seite steht aber der wahrheitsgeprüfte Leit- und Leidspruch aller Heimwerker: Wie man es macht, man macht es verkehrt. Demnach führen viele Wege ins Versagen.

Unzählige Schülerinnen und Schüler aller Generationen kamen vernünftigerweise im Laufe ihrer Lernlaufbahn auf die Idee, das Lernen einzustellen. Weil: Wenn alle Anstrengungen ins Dilemma führen, lohnt es nun wirklich nicht, den Kopf zu etwas anderem als für Tagträume zu nutzen. Aber auch wieder verkehrt. Weil man ja nicht für die Schule, sondern für das Leben lernt.

Sebastian Andersson: Schutzpatron der Faulen

Nun aber machte sich ein Schwede zum Schutzpatron der Faulen und Behäbigen. Sebastian Andersson zeigte exemplarisch, dass es mitunter das Beste ist, einfach mal nichts zu machen. Dass Untätigkeit zum Erfolg führt. Die Fans des 1. FC Köln wählten den Angreifer zum Spieler des Monats März. Andersson aber hat noch keine einzige Minute in dieser Saison gespielt. Aus Sicht der Fans aber war er immer noch besser als all jene, die keines der drei Pflichtspiele im März gewannen und sich mit der Bilanz von 1:8 Toren in den April verabschiedeten.

Der wiederum läuft mit einem Unentschieden gegen Mönchengladbach und dem Sieg gegen Augsburg recht passabel an, weshalb sich Andersson keine Hoffnungen machen sollte, seinen Titel zu verteidigen. Die Bemühungen seiner Mannschaftskameraden scheinen sich nun also doch auszuzahlen.

Anders als bei Joshua Kimmich. Die Münchner warfen sich nach dem Pokal-Aus gegen Freiburg selbst vor, zu wenig Emotionen gezeigt zu haben. Man darf sich Kimmich als strebsamen Schüler vorstellen. Eher als den, der versucht, die Tagträumer wachzurütteln. Abitur: 1,7. Also ging der Mittelfeldspieler in der Bundesligapartie in Freiburg mit gutem Beispiel voran. Wobei: Hier gehen die Meinungen schon wieder auseinander. Dass Kimmich den Sieg mit erhobenen Fäusten vor den Freiburger Fans feierte, fanden einige (vorwiegend Freiburger) dann auch wieder nicht richtig. Ungebührliches Verhalten in der Gentleman-Sportart Fußball. Wie man es macht, man macht es verkehrt.

