Wie sich der Wert der Arbeit im Sport bemisst

Wenn Fußballer überbezahlt sind, was sind dann bitte Eishockey-Spieler? Und was hat ein australischer Triathlet damit zu tun.

Um die Unverhältnismäßigkeit herauszustreichen, bedienen sich Neiderinnen und Neider gerne eines Tricks. Sie rechnen aus, wie viel ein Profi-Fußballer pro Minute auf dem Feld verdient. Oder wie viele Millionen ein Klub für jedes Tor des ganz offensichtlich fehlsichtigen Stürmers gezahlt hat. Dabei bemisst sich die Leistung eines Spielers ja nicht allein nach seinen Einsatzminuten oder seiner Trefferquote.

Zum Job des Profi-Fußballers gehört so viel mehr. Imagepflege beispielsweise. Die Sozialen Medien wollen mit Bildern aus dem Tattoo-Studio oder der Auto-Tuning-Messe bespielt werden. Nicht zu vergessen all die Arbeit, die niemand sieht. Fußpflege. Vertragsgespräche. Auch das ist Arbeit. Nie kam jemand auf die Idee, das Gehalt von Eishockey-Spielern pro Partie zu berechnen. Eishockey-Spieler gelten als harte Arbeiter. Dabei verlassen sie in etwa alle 40 Sekunden das Eis, um durchzuschnaufen. Weicheier.

Cameron Wurf wäre sicherlich ein guter Eishockey-Spieler

Auf Cameron Wurf trifft das nicht zu. Er ist der möglicherweise zäheste Sportler des Planeten. Logischerweise ist er kein Eishockey-Spieler. Wahrscheinlich könnte der Australier aber auch gekonnt dem Puck hinterherflitzen, schließlich ist er ein Multi-Sport-Talent. Nahm als Ruderer an den Olympischen Spielen teil. Sattelte um und machte sich als Profi-Radler einen Namen. War ihm nicht genug, versuchte sich als Triathlet und wurde unter anderem beim Ironman auf Hawaii 2019 Fünfter. Natürlich ist er australischer Redkordhalter über die lange Distanz.

Am Wochenende nun startete er beim Rad-Klassiker Paris-Roubaix. 255 Kilometer, ein nicht unerheblicher Teil davon über Kopfsteinpflaster. Ein Masochisten-Rennen, das unter dem Namen "Hölle des Nordens" bekannt ist. Wurf kam nach 5:51 Stunden ins Ziel. Seinen Arbeitstag aber sah er damit noch nicht als beendet an. Der 39-Jährige lief anschließend noch einen Halbmaratahon. 21 Kilometer einfach so, für sich allein. Das dauerte nochmals 1:27 Stunden. Insgesamt sportelte er sieben Stunden und 18 Minuten. Arbeit. Nicht Anwesenheit. Schweißausbrüche bei Beamten - den Eishockey-Spielern der Bürokräfte.

Das Gehalt Wurfs ist nicht bekannt. Aber jeder Cent darf als hart verdient gelten.

Lesen Sie dazu auch