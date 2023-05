Zum Muttertag: Eine Danksagung an all die Löwenmütter am Spielfeldrand

Mütter von Sportlerinnen und Sportlern fiebern mit, managen den hochbezahlten Kicker oder benehmen sich am Spielfeldrand auch mal daneben. Eine Danksagung zum Muttertag.

Sie backen den Kuchen für das Vereinsfest, waschen die Trikots und betreiben nebenbei ein privates Taxi-Unternehmen: Ohne Mütter geht im Sport nichts, zumindest wenn die lieben Kleinen noch Hilfe benötigen. Wer weiß, was aus Kylian Mbappe geworden wäre ohne seine Mama. Zwar ersparte sie ihm nicht unser aller Trauma: Blockflöten-Unterricht. Weil Fayza Lamari nicht wollte, dass ihr Sohn den ganzen Tag nur an Fußball denkt, schickte sie den kleinen Kylian ans Konservatorium. Später auch in Lesegruppen und Museen. Doch hat es ihm geschadet? Ganz im Gegenteil. Sie sorgte auch dafür, dass aus dem Pariser Vorort-Kicker einer der besten Fußballer der Welt wurde.

Die 49-jährige Frau weicht bis heute nicht von seiner Seite. Lamari handelte die Verträge des französischen Superstars bei PSG Paris aus. Sie machte ihren Sohn mit einem Marktwert von 180 Millionen Euro zum wertvollsten Fußballer der Welt. Bevor der Weltmeister bei PSG einen Vertrag bis 2025 unterschrieb, handelte seine Mama ein Handgeld allein für die Unterschrift von 300 Millionen Euro aus. Dazu ein Jahresgehalt von 100 Millionen. Macht zusammen schlappe 600 Millionen Euro für nur drei Jahre. Die Algerierin ist Geschäftsführerin ihrer Firma "KWEJF", die als Aktiengesellschaft in das Pariser Handelsregister eingetragen ist, und kümmert sich um die Belange ihres Sohnes. Mama ist die Beste. Jeden gefinkelten Spielerberater steckt Fayza Lamari in die Tasche.

Wenn die Mama ihren Sohn mit "Mopsel" anfeuert

Es geht auch ein paar Nummern kleiner. Herzerfrischend die Anekdote des Kollegen M. aus Aubing. Als 13-Jähriger lief er begeistert dem Ball hinterher, mit der Mutter als größtem Fan am Spielfeldrand. Inbrünstig feuerte sie ihren Miniatur-Beckenbauer an, der den Babyspeck in die Pubertät gerettet hatte. Doch als die Mama "lauf, Mopsel, lauf" rief, wäre ihr kleiner Prinz am liebsten von Scotty auf die Enterprise oder irgendeinen Kryptoniden weit hinten in der Andromedagalaxie gebeamt worden. Ein tiefes Loch im Fußballplatz hätte es auch getan.

Gedankt sei ebenfalls der Mama, die ihren Sohn zum allerersten Eishockeyspiel seines Lebens nach Regensburg begleitete und in der Umkleide mit ihm rätselte, wo denn die komischen Ausrüstungsteile alle hinkommen. Zwingend eine Erwähnung wert ist eine weitere Episode von den Bolzplätzen zwischen Lech und Wertach. Dort echauffierte sich die Mutter ihres etwa sechsjährigen Sohnes, warum dieser lange Lulatsch, zwei Köpfe größer als alle anderen Spieler, mitmachen dürfe. Schweinerei und so. Total unfair das Ganze. Bis die umstehenden Mütter und Väter die Löwenmama dezent darauf hinwiesen, dass dieser Spielteilnehmer Schiedsrichter genannt wird.

Aber trotzdem oder gerade deswegen nicht nur am Muttertag: Danke, liebe Mütter, für euren großherzigen Einsatz im Sport und eine Bitte - weiter so!

