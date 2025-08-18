Endorphine schauen nicht auf die Sportart

Wirklich fabelhaft hat es die Evolution eingerichtet, dass Endorphine nicht großartig nachdenken. Man stelle sich nur vor, die Glückshormone würden sich ernsthaft Gedanken machen, wann sie das Hirn fluten. Nein, würden sie sagen, dass der Pfandautomat unerwarteterweise auch die Flaschen vom Konkurrenz-Discounter angenommen hat, ist nun wirklich kein Grund, glücklich zu sein. Erledige lieber die Steuererklärung, räum den Schrank mit den Alkoholresten und den ungeöffneten Briefen auf und gebügelte Hemden wären auch ganz fein – dann überlegen wir uns, ob wir rauskommen.

So funktioniert es glücklicherweise nicht. Ansonsten müssten Breiten- und Amateursportler aufhören. Sie werden nicht die Erfolge der Profis bejubeln. Trotzdem aber feiern sie – häufig intensiver als Welt- und Europameister. Weil die Endorphine nicht zwischen Champions League und Kreisklasse unterscheiden. Sie machen auch zwischen den Sportarten keinen Unterschied. Läufer beispielsweise berichten mitunter vom sogenannten Runner‘s High. Erlaufenes Glück. Auf Ballsportler wirkt das befremdlich.

Konsolen sind wie Ozempic – eine Abkürzung zum Glück

Der Leistungsstand ist unerheblich für das Glück. Allerdings dürfen sich Ausdauersportler auch nicht dem Irrglauben hingeben, durch besonders viel Training fiele die Belastung irgendwann leichter. Es wird nicht leichter, es wird schneller. Mit zunehmender Qualität wächst die Chance, Titel zu gewinnen. Titel und Siege sorgen für Glückshormone. Auch deswegen ist das Spielen an Handys oder Konsolen so verlockend. Eine Abkürzung zum Glück, das Ozempic der Zocker. Vielleicht ist die Evolution doch nicht so dufte. Schließlich hat sie es auch eingerichtet, dass sich weitaus mehr Menschen dafür interessieren, wenn 22 Männer versuchen einen Ball ins Tor zu schießen, statt beispielsweise für Quantenphysik. Oder Rettungsschwimmen.

Die deutsche Nina Holt gewann gerade fünf Goldmedaillen bei den World Games, dem Multi-Sport-Event nicht-olympischer Sportarten. Sie siegte in verschiedenen Disziplinen des Rettungsschwimmens. Die Hockey-Frauen holten am Sonntag Silber bei der Europameisterschaft, die Männer sogar Gold – genauso wie die U19-Handballer bei der Weltmeisterschaft. Die Endorphine machen keinen Unterschied zwischen Olympia, WM, EM oder Landkreislauf. Egal, ob Profi oder Amateur. Ob Millionen am Fernseher sitzen oder die Schwimmhalle leer ist. Endorphine lassen sich nicht von aufgeblasenen Marketing-Sprüchen beeindrucken. Just do it.