Auf den Münchner Grüns kann sich Golfprofi Yannik Paul für den Ryder Cup empfehlen

Am Donnerstag startet das BMW International Open. Das Golf-Turnier sehen viele Spieler als Casting für den prestigeträchtigen Kontinentalvergleich.

Der Ryder Cup in Rom wirft schon seine Schatten voraus: Bis auf die Fairways und Grüns im Golfclub München-Eichenried, wo von diesem Donnerstag bis Sonntag das 34. BMW International Open stattfindet. Denn bei diesem traditionsreichen Turnier der DP World Tour – der früheren European Tour – haben die besten Profispieler Europas noch die Gelegenheit, sich für das Team des britischen Ryder-Cup-Kapitäns Luke Donald zu empfehlen. Ende September wird der spektakuläre Kontinentalvergleich im Golf zwischen den USA und Europa in der italienischen Hauptstadt ausgetragen und Luke Donald checkt in München noch die Kandidaten, bevor er offiziell seinen Kader bekannt gibt.

Marcel Siem hat besondere Beziehung zum Golfclub München-Eichenried

Allein 24 deutsche Spieler sind in München dabei, allen voran Yannik Paul (GC Mannheim-Viernheim), der derzeit hinter John Rahm (Spanien) und Rory McIlroy (Nordirland) den drittbesten europäischen Punktestand aufweist und damit schon fast automatisch für das Ryder-Cup-Team qualifiziert wäre. Der 29-jährige gebürtige Frankfurter hatte im vergangenen Jahr seinen ersten Toursieg bei den Mallorca Golf Open geholt. Er dürfte in Abwesenheit der deutschen Topspieler Martin Kaymer und Stephan Jäger zu den großen Favoriten gehören. Zudem schlagen für die deutschen Farben Max Kieffer, Matti Schmid, Sebastian Heisele und Marcel Siem in München ab.

Der deutsche Profigolfer Marcel Siem ist auch bei den BMW International Open, die von Donnerstag bis Sonntag im Golfclub München-Eichenried stattfinden, am Start. Foto: Jonas Walzberg, dpa

Gerade Siem, der als Kind des ehemaligen Club-Gastronoms gewissermaßen auf dem Eichenrieder Golfplatz aufwuchs, hat schon immer eine besondere Beziehung zu diesem Turnier. Auch sportlich läuft es für ihn gerade wieder gut. Vergangene Woche gewann er die Hero Indian Open in Neu-Delhi. Auch Alex Cejka, der seit 2020 auf der Champions Tour spielt und dort schon zwei Majors gewann, kehrt für die BMW Open nach München zurück.

Thomas Björn kämpft bei den BMW International Open um zwei Millionen US-Dollar

Mit internationalen Größen ist das Turnier ebenfalls personell gut besetzt, Luke Donald etwa bringt seine drei Ryder-Cup-Vizekapitäne mit: den zweimaligen Sieger des BMW International Open aus Dänemark, Thomas Björn, den Italiener Edoardo Molinari und den Belgier Nicolas Colsaerts. Als Titelverteidiger geht Vorjahressieger Li Haotong ins Rennen. Mit einem denkwürdigen Zwölf-Meter-Putt am 18. Loch hatte der Chinese den Belgier Thomas Pieters im vergangenen Jahr auf Rang zwei verwiesen. Ebenso am Abschlag der Vorjahresdritte Ryan Fox (Neuseeland) sowie die beiden Spanier Rafa Cabrera Bello und Pablo Larrazabal, ebenfalls ein zweifacher Münchner Sieger.

All diese Profis und noch viele mehr kämpfen in den vier Turniertagen um das stattliche Preisgeld von zwei Millionen US-Dollar, allein der Sieger bekommt einen Scheck in Höhe von 340.000 US-Dollar. Der Sender Sport1 überträgt täglich ab 13.30 Uhr im Livestream, zur finalen Entscheidung am Sonntag ab 16 Uhr im TV.

