Golf bei Olympia 2024: Zeitplan und Übertragung im Free-TV und Stream

Die Olympischen Sommerspiele starten am 26. Juli 2024 mit der offiziellen Eröffnungsfeier. Zum ersten Mal in der Geschichte findet die Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion statt. Stattdessen sollen die Athleten und Athletinnen in Booten auf der Seine in Paris begrüßt werden. Bereits zum dritten Mal wird Frankreich in diesem Jahr Gastgeber für die Olympischen Spiele sein. In 32 Disziplinen werden bis zum 11. August 2024 Medaillen verteilt, eine der Disziplinen ist Golf. Erst seit den Olympischen Spielen 2016 in Rio ist Golf wieder eine olympische Sportart. Auch 2020 in Tokio durften die Sportler und Sportlerinnen antreten. 2024 ist es das dritte Mal in Folge, dass Golf Teil der olympischen Spiele sein wird.

Golf bei Olympia 2024: Termine und Zeitplan

Das Golfformat bei den Olympischen Spielen 2024 wird das Stroke Play sein. Umgangssprachlich wird dieses Format auch Zählspiel genannt. Dabei wird die Anzahl der Schläge gezählt, die der Golfer braucht, um einen 18-Loch-Platz zu absolvieren. Dieser wird insgesamt viermal an vier aufeinanderfolgenden Tagen gespielt. Der Spieler mit der geringsten Anzahl von Schlägen gewinnt.

Laut offiziellem Zeitplan der Olympischen Sommerspiele 2024 starten die Wettkämpfe am Donnerstag, den 1. August 2024, um 9 Uhr mit der ersten Runde der Herren. Bis zum 4. August 2024 dauert der Wettkampf der Männer. Im Anschluss starten dann die Damen mit dem Stroke Play. Los geht es für die Frauen am Mittwoch, den 7. August 2024. Hier finden Sie eine Übersicht mit allen Terminen.

Das ist der Zeitplan für die Golf-Herren bei Olympia 2024:

Donnerstag, 1. August 2024, 9 Uhr, Herren Runde 1, ZDF

Freitag, 2. August 2024, 9 Uhr, Herren Runde 2, ARD

Samstag, 3. August 2024, 9 Uhr, Herren Runde 3

Sonntag, 4. August 2024, 9 Uhr, Herren Runde 4, ARD

Das ist der Zeitplan für die Golf-Damen bei Olympia 2024:

Mittwoch, 7. August 2024, 9 Uhr, Damen Runde 1, ZDF

Donnerstag, 8. August 2024, 9 Uhr, Damen Runde 2, ARD

Freitag, 9. August 2024, 9 Uhr, Damen Runde 3, ZDF

Samstag, 10. August 2024, 9 Uhr Damen Runde 4

Golf bei Olympia 2024: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragungsrechte für die Olympischen Sommerspiele 2024 hat sich Warner Bros. Discovery gesichert. Das heißt, es wird Olympia 2024 im Free-TV und Stream geben. Auch die öffentlich-rechtlichen haben sich Sublizenzen gekauft. ARD und ZDF werden jedoch nur ausgewählte Wettkämpfe zeigen.

Im Stream können sechs der insgesamt acht Golf-Runden je nach Übertragungsrechten entweder über den ARD-Livestream oder über den ZDF-Livestream verfolgt werden. Zusätzlich werden auf der discovery+ alle Wettkämpfe live übertragen. Hierfür muss man allerdings eine kostenpflichtige Mitgliedschaft abschließen. (lob)