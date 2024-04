Golf

vor 16 Min.

Deutscher Golfprofi Stephan Jäger spielt nach großem Triumph erstmals in Augusta

Plus Der gebürtige Münchner ist der erste deutsche Golfprofi, dem seit 2015 wieder ein Sieg auf der amerikanischen PGA-Tour gelang. Die Anhauser Golf-Legende Bernhard Langer fällt verletzt aus.

Von Andrea Bogenreuther

Eigentlich ist es unvorstellbar, dass der deutsche Golfprofi Stephan Jäger in den 17 Jahren, in denen er nun schon in den USA lebt, noch nie zuvor den legendären 18-Loch-Platz im Augusta National Golfclub gespielt hat. "Ich gehe da nicht hin, außer für das Masters", hatte sich der gebürtige Münchner fest vorgenommen, die berühmten Grüns nur für das prestigeträchtige Turnier zu betreten. Das hat der 34-Jährige nun geschafft. Wenn das mit 18 Millionen Dollar Preisgeld dotierte Masters am Donnerstag beginnt, wird Stephan Jäger erstmals in seiner Profikarriere mit dabei sein.

Die Qualifikation war ihm kurz zuvor mit seinem ersten Sieg auf der PGA-Tour geglückt – dem ersten Erfolg eines deutschen Spielers seit 2015. Jäger ist damit in einen illustren Kreis aufgestiegen. Bisher haben das nur Bernhard Langer, Martin Kaymer und Alexander Cejka geschafft. Beim Turnier Houston Open in Texas profitierte der an allen vier Tagen präzise aufspielende Stephan Jäger auch davon, dass der Weltranglistenerste Scottie Scheffler einen potenziellen Putt zum Turniersieg aus eineinhalb Metern am Loch vorbeischob und Jäger mit einer 68-Finalrunde (und insgesamt 268 Schlägen) gewann.

