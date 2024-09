Golferin Henseleit verliert mit Europa beim Solheim Cup

Die Olympia-Zweite Esther Henseleit hat bei ihrem durchaus beachtlichen Debüt gemeinsam mit Europas besten Golferinnen den Titel beim Solheim Cup nicht verteidigen können. Die Europäerinnen unterlagen beim 19. Kontinentalvergleich im Robert Trent Jones Golf Club in Gainsville dem US-Team mit 12,5:15,5 Punkten. Für die Amerikanerinnen ist es der elfte Triumph beim prestigeträchtigen Solheim Cup.

Beide Teams waren im US-Bundesstaat Virginia beim Stand von 10:6 für die USA in die zwölf Einzel am Schlusstag gestartet. Den entscheidenden halben Punkt für die US-Auswahl holte unter großem Jubel Lilia Vu in ihrem Match gegen die Schweizerin Albane Valenzuela.

Henseleit liefert sich enges Duell mit Lee

Die 25 Jahre alte Hamburgerin Henseleit, die bei den Olympischen Spielen in Paris überraschend die Silbermedaille gewonnen hatte, setzte sich im Foursome am Samstag gemeinsam mit der Engländerin Charley Hull gegen Ally Ewing und Jennifer Kupcho durch. Im Einzel am Sonntag holte Henseleit ein Unentschieden gegen Andrea Lee. Sie blicke in Summe auf eine «richtig coole Woche» zurück, sagte die Deutsche im Sky-Interview.

Der Teamwettbewerb ist das weibliche Pendant zum Ryder Cup bei den Männern. Eigentlich treffen sich die jeweils zwölf besten Golferinnen aus den USA und Europa alle zwei Jahre zum Kontinentalvergleich. Nach dem Solheim Cup im vergangenen Jahr in Spanien wurde aber beschlossen, den Team-Wettbewerb auch 2024 auszutragen, damit die Veranstaltung nach der Corona-Pandemie wieder in den Rhythmus der geraden Jahreszahlen zurückkehren konnte. Die 20. Auflage des Solheim Cups findet 2026 im niederländischen Cromvoirt statt.