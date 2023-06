Golf

Kampf mit Baumwurzel und Wasser – Maximilian Kieffer verpasst den Sieg beim Golfturnier in München

Am Finaltag der BWM International Open im Golfclub München-Eichenried spielte der Düsseldorfer Profi Maximilian Kieffer um den Sieg mit. Ein Abschlag ins Wasser an der Bahn 16 machten seine Hoffnungen zunichte.

Plus Im GC München-Eichenried weckt der Düsseldorfer Golfprofi Maximilian Kieffer an seinem Geburtstag mit einer aufsehenerregenden Schlussrunde bei den BMW International Open Hoffnungen auf einen deutschen Sieg. Doch am Ende triumphiert ein Südafrikaner.

Wieder hat es nicht gereicht für einen deutschen Sieg beim Golfturnier BMW International Open in München-Eichenried. Zwölf deutsche Spieler hatten die Chance, den Erfolg von Martin Kaymer zu wiederholen, der dort 2008 den ersten und bisher letzten Turniersieg für die Gastgeber-Nation geholt hatte. Kaymer, der zuletzt den Cut bei den US Open verpasst hatte, war für das Turnier der DP World Tour diesmal nicht von seinem Wohnsitz Florida aus in die Heimat geflogen, dafür traten andere deutsche Spieler an, die sich Hoffnungen machten, Kaymer nachzufolgen. Denkbar knapp scheiterte Maximilian Kieffer (Düsseldorf) just an seinem 33. Geburtstag an diesem Ziel – trotz einer spektakulären und von 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauern viel bejubelten Schlussrunde, nach der er mit 11 unter Par (67/76/66/68) auf dem geteilten dritten Rang landete. "Ich habe die Chance gehabt und ich hätte sie nutzen müssen. Es war ein tolles Turnier und hat viel Spaß gemacht, aber ich ärgere mich schon sehr", haderte Kieffer mit seiner verpassten Chance auf den Sieg.

Dabei war der gebürtige Bergisch Gladbacher am Freitag schon kurz vor dem Turnier-Aus gestanden. Sein vergeblicher Versuch, den Ball auf Bahn 16 aus den Fängen einer Baumwurzel zu befreien, bescherte ihm ein Triple-Bogey (sieben Schläge auf einem Par 4) und eine 76er-Runde, die ihn weit zurückwarf. Dennoch rettete sich Kieffer ins Wochenende, spielte am Samstag eine 66 und überraschte am Finaltag mit einem sensationellen Lauf von Platz neun weg. An Loch 13 hatte er nach vier Birdies und einem Eagle nur noch einen Schlag Rückstand auf die abwechselnd Führenden, den Niederländer Joost Luiten und den Südafrikaner Thriston Lawrence. Doch in Schlagdistanz auf den Sieg folgte ein Missgeschick: auf Bahn 16 versenkte Kieffer seinen Abschlag im Wasser. Das daraus resultierende Bogey war zu viel.

