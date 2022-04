US Masters Tournament in Augusta 2022: Termine, Infos, Übertragung

Das erste der vier Major-Turniere im Golf startete am 7. April 2022. Traditionen und Bräuche bestimmen den Ablauf. Wir klären Zeitplan, Teilnehmer und Übertragung.

Die PGA Tour 22 beginnt traditionsreich mit den Golf US Masters vom 7. bis 10. April 2022. An dem langen Wochenende messen sich Titelverteidiger Hideki Matsuyama und seine Herausforderer. Wie der genaue Zeitplan der Golf Masters 2022 mit Rahmenprogramm aussieht, welche Sender das Prestige-Event live im Free-TV übertragen und welche kostenlosen Live-Streams angeboten werden, erfahren Sie hier.

Programm und Zeitplan der Golf Masters 2022

Das offizielle Golfturnier US Masters Tournament im Augusta National Golf Club begann am Donnerstag, den 7. April 2022, und endet am Sonntag, den 10. April 2022, mit der Siegerehrung. Bereits am Montag den 4. April 2022 waren die Golf-Profis jedoch vor Ort. Das ist der aktuelle Zeitplan mit allen Programmpunkten für die US Golf Masters 2022:

Montag, 04. April 2022: Proberunden

Proberunden Dienstag, 05. April 2022: Proberunden und Champions Dinner

Proberunden und Champions Dinner Mittwoch, 06. April 2022: Par-3-Wettbewerb

Par-3-Wettbewerb Donnerstag, 07. April 2022, 14 Uhr: Beginn erste Turnierrunde, traditioneller Ehrenabschlag

Beginn erste Turnierrunde, traditioneller Ehrenabschlag Freitag, 08. April 2022, 14 Uhr: Beginn zweite Turnierrunde

Beginn zweite Turnierrunde Samstag, 09. April 2022, 16 Uhr: Beginn dritte Turnierrunde

Sonntag, 10. April 2022, 16 Uhr: Beginn vierte Turnierrunde

Beginn vierte Turnierrunde Sonntag, 10. April 2022, ab ca. 24 Uhr: Siegerehrung

Wann welcher Spieler an einem Spieltag den ersten Ball abschlägt, hängt von seiner aktuellen Punktzahl im laufenden Turnier ab. Faktoren wie das Wetter können zu einer Verschiebung des Zeitplans führen. Georgia in den USA befindet sich in der Weltzeit sechs Stunden hinter Deutschland. Wenn die Spieler der Golf Masters also am Donnerstagmorgen um 8 Uhr beginnen, ist es in Deutschland bereits 14 Uhr. Die Zeiten im Zeitplan sind nach MEZ angegeben.

Übertragung des US Masters Tournament 22 im Free-TV und Live-Stream

Die Golf Masters werden jedes Jahr aufwendig und umfassend übertragen. In den USA übertragen die Sender CBS und ESPN live vom Augusta National Golf Club. Auf der offiziellen Masters Website können alle Abschläge aller Teilnehmer als Aufzeichnung mit passender Animation nachverfolgt werden.

In Deutschland hält Sky die exklusiven Übertragungsrechte und zeigt die Golf Masters 2022 live im TV und online im Stream. Die Live-Übertragung bei Sky im TV deckt in der Regel die letzten vier Stunden jedes Spieltages ab. Die US Masters im Golf laufen also vom 04. bis zum 10. April 2022 ab ca. 20 Uhr live im TV bei Sky Sport. Die Übertragung endet mit dem Spieltag um Mitternacht herum. Auf skysport.de und in der Sky Sport App können Sie außerdem die kompletten 10 Stunden jedes Spieltages im Live-Stream verfolgen.

Teilnehmerfeld und Qualifikation zu den Golf Masters in Augusta

Der Zugang zum US Master Tournament erfolgt für die Teilnehmer nur auf Einladung. The Masters in Augusta bieten mit 100 Startplätzen das kleinste Teilnehmerfeld aller Major-Turniere. Die Einladung erfolgt aufgrund von bestimmten Kriterien. Eine Chance auf die Teilnahmeeinladung haben unter anderem frühere Sieger der Masters, die fünf letzten Sieger der U.S. Open, Open Championships und PGA Championships aber auch die aktuellen Sieger internationaler Amateur-Turniere wie den Asian Amateur Championships oder den British Amateur Championships.

Lesen Sie dazu auch

Sagenumwobene Masters: Das macht dieses Turnier so besonders

Um die US Masters im Golf ranken sich seit der ersten Ausgabe 1934 viele Legenden und Traditionen. Das ist auch dem Augusta National zu verdanken, der zu den zehn besten Golfplätzen der Welt zählt.

Beim Par-3-Wettbewerb vor dem Turnier zu siegen, gilt als schlechtes Omen. In der gesamten Geschichte des Turniers hat noch nie ein Spieler gewonnen, der zuvor den Par-3 für sich entscheiden konnte.

vor dem Turnier zu siegen, gilt als schlechtes Omen. In der gesamten Geschichte des Turniers hat noch nie ein Spieler gewonnen, der zuvor den Par-3 für sich entscheiden konnte. Da der Augusta National Golfplatz so exklusiv ist, gibt es einige Nachbauten des Platzes, unter anderem in Japan .

National Golfplatz so exklusiv ist, gibt es einige Nachbauten des Platzes, unter anderem in . Die Menüfolge des "Champions Dinner" am Dienstag vor Turnierbeginn bestimmt der Gewinner des Vorjahres. Von Sauerbraten über Haggis und Paella bis hin zu Cheeseburgern wurde schon unterschiedlichste Länderküche serviert.

am Dienstag vor Turnierbeginn bestimmt der Gewinner des Vorjahres. Von Sauerbraten über Haggis und Paella bis hin zu Cheeseburgern wurde schon unterschiedlichste Länderküche serviert. Der Sieger der Golf Masters erhält ein rekordverdächtiges Preisgeld von 2.070.000 US Dollar . Insgesamt beläuft sich das Preisgeld auf 11,5 Millionen US Dollar.

Masters erhält ein rekordverdächtiges . Insgesamt beläuft sich das Preisgeld auf 11,5 Millionen US Dollar. Neben dem Preisgeld darf sich der Sieger auch über die legendäre "Green Jacket" freuen. Das grüne Sakko entspricht einem lebenslänglichen Teilnahmerecht bei den Golf Masters in Augusta und wird bei der Siegerehrung vom Gewinner des Vorjahres übergeben.

Augusta National: Der bestgepflegteste Golfplatz der Welt

Der gesamte Augusta National Golf Club und der dazugehörige Rasen sind auf die Ausrichtung des Masters Tournament im April ausgelegt. Gespielt werden darf auf dem Platz nur für ein paar Monate im Jahr. Die Löcher sind nach Blumen und Pflanzenarten benannt, die auch die gesamte Anlage schmücken. Das sind die 18 Löcher, an denen sich die Golf Profis bei den Golf Masters 2022 messen werden:

Loch Nr. Name Länge Par 1 Tea Olive 407 m 4 2 Pink Dogwood 526 m 5 3 Flowering Peach 320 m 4 4 Flowering Crab Apple 219 m 3 5 Magnolia 416 m 4 6 Juniper 164 m 3 7 Pampas 411 m 4 8 Yellow Jasmine 521 m 5 9 Carolina Cherry 421 m 4 10 Camelia 453 m 4 11 White Dogwood 461 m 4 12 Golden Bell 141 m 3 13 Azalea 466 m 5 14 Chinese Fir 402 m 4 15 Firethorn 484 m 5 16 Redbud 155 m 3 17 Nandina 402 m 4 18 Holly 425 m 4

Diese Golfspieler gewannen das US Masters Tournament mehrmals

Die wichtigsten Golfer der Welt messen sich jedes Jahr bei den Masters. Einige von ihnen konnten sogar bereits mehrfach das "Green Jacket" anlegen. Das sind die Rekordhalter, was Gesamtsiege bei den Golf Masters betrifft:

Jack Nicklaus : 6 Siege zwischen 1963 und 1986

6 Siege zwischen 1963 und 1986 Tiger Woods : 5 Siege zwischen 1997 und 2019

5 Siege zwischen 1997 und 2019 Arnold Palmer : 4 Siege zwischen 1958 und 1964