PGA Tour: Stephan Jäger bei Millionen-Jagd dabei

Golfprofi Stephan Jäger hat sich auf der PGA Tour für das erste Turnier der millionenschweren FedExCup-Playoffs qualifiziert.

Der 34 Jahre alte gebürtige Münchner beendete die Wyndham Championship in Greensboro mit einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen auf dem geteilten 14. Rang. Den Sieg sicherte sich Lucas Glover aus den USA mit 260 Schlägen. Matti Schmid (272) wurde bei der mit 7,6 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung im US-Bundesstaat North Carolina 22.

Der in den USA lebende Jäger wird nun ab diesem Donnerstag beim ersten Playoff-Turnier in Memphis abschlagen. Für das mit 20 Millionen US-Dollar dotierte Event sind die 70 besten Golfer des Rankings qualifiziert. Jäger liegt derzeit auf Platz 61. Vom 17. bis 20. August geht es für die 50 besten Profis in Chicago weiter, ehe eine Woche später die besten 30 Spieler bei der Tour Championship in Atlanta das Finale bestreiten. Der Sieger der Playoffs erhält einen Bonus von 18 Millionen US-Dollar.

(dpa)