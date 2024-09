Ryder-Cup-Kapitän holt Siegpunkt im Presidents Cup

Ryder-Cup-Kapitän Keegan Bradley hat den entscheidenden Punkt zum Gewinn des Presidents Cups für die besten Golfer der USA geholt. Der 38-Jährige gewann in den zwölf abschließenden Einzeln seine Partie gegen den Südkoreaner Si Woo-Kim und sicherte damit der US-Auswahl im kanadischen Montréal den 18,5:11,5-Sieg gegen das Team Welt (außer Europa).

Bradley wird im kommenden Jahr das US-Team beim Ryder Cup in New York als Kapitän anführen. 2023 hatten die Europäer die US-Auswahl in Rom mit 16,5:11,5-Punkten besiegt. Der Presidents Cup wird wie der Ryder Cup alle zwei Jahre ausgetragen. Von den 15 Vergleichen gewannen die USA 13.

Der einzige Sieg der Welt-Auswahl datiert aus dem Jahr 1998. 2003 trennte man sich unentschieden. Im Presidents Cup spielen zwölf US-Profis gegen eine Welt-Auswahl. Für die «Internationalen» sind aber keine europäischen Spieler am Start. Die Europäer treten nur im Ryder Cup gegen die USA an.

Das US-Team hat zum 13. Mal den Presidents Cup gewonnen. Foto: Debby Wong/ZUMA Press Wire/dpa