Tiger Woods erneut am Rücken operiert

Golf-Superstar Tiger Woods hat sich erneut einem operativen Eingriff am Rücken unterzogen. Dabei seien eingeengte Nerven im unteren Bereich der Wirbelsäule behandelt worden, teilte Woods bei X mit. «Ich hoffe, das wird die Krämpfe und Schmerzen im Rücken lindern, die ich während der meisten Zeit in der Saison 2024 erlebt habe», sagte Woods. Er wolle sich darauf vorbereiten, wieder Aktivitäten in seinem normalen Leben zu unternehmen, «inklusive Golf».

Zuletzt hatte Woods im Juli mit dem vorzeitigen Aus bei den British Open ein sportliches Debakel erlebt und anschließend vorzeitig seine Saison für beendet erklärt. Bislang war seine Rückkehr für Anfang Dezember avisiert gewesen.

Nach seinen zahlreichen Operationen und einem schweren Autounfall im Februar 2021, bei dem er sich mehrfach das rechte Bein gebrochen hatte, tritt Woods nur noch bei wenigen ausgesuchten Turnieren an.