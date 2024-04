Golf US Masters 2024 in Augusta live: Zeitplan und Übertragung im TV oder Live-Stream

Das Golf US Masters in Augusta zählt zu den exklusivsten Golfturnieren weltweit, auch 2024 findet es wieder statt. Infos zu Zeitplan und Übertragung gibt es hier.

Auch in diesem Jahr treten die Top-Athleten im Golf beim US Masters in Augusta gegeneinander an. Die Sportler spielen um das berühmte "Grüne Jackett". Bereits seit 1949 wird das grüne Jackett an den Masters-Sieger verliehen. Das Golfturnier ist eines von vier Major-Turnieren, die im Rahmen der Golf Masters 2024 stattfinden. Was ist das besondere am Turnier an der Amen Corner auf dem Augusta National Golfclub? Wann findet die Veranstaltung statt und wo kann man sie im TV oder Stream live verfolgen? Alle wichtigen Infos zum US Masters in Augusta lesen Sie hier.

Golf Masters 2024: Die Termine im Zeitplan des Turniers in Augusta

Das Golfturnier US Masters in Augusta hat am Montag, dem 8. April 2024, mit dem Pre-Tournament begonnen. Am 11. April 2024 ging es dann mit Runde 1 los. Die vierte und letzte Runde läuft am Sonntag, dem 14. April 2024. Nach dem ersten von insgesamt vier Spieltagen wurde die Anzahl der Sportler stark reduziert. Seitdem sind nur noch die 50 Besten und alle, die Schlaggleich mit ihnen sind oder innerhalb von zehn Schlägen zum Führenden liegen. Das Turnier in Augusta, ist also ein Turnier der Spitzenklasse, bei dem sich die besten Golfspieler treffen.

Runde 1: Donnerstag, 11. April 2024, Augusta National Golfclub , Georgia

Donnerstag, 11. April 2024, National , Runde 2: Freitag, 12. April 2024, Augusta National Golfclub , Georgia

Freitag, 12. April 2024, National , Runde 3: Samstag, 13. April 2024, Augusta National Golfclub , Georgia

Runde 4: Sonntag, 14. April 2024, Augusta National Golfclub , Georgia

Übertragung der US Masters in Augusta im TV und kostenlos im Stream

Eine Übertragung im deutschen Free-TV wird es nicht geben. Das dürfte unter anderem an der vergleichsweise kleinen Zielgruppe liegen. Trotzdem gibt es für Interessierte eine Möglichkeit live bei dem Golf-Event dabei zu sein. Der Pay-TV Sender Sky überträgt das Turnier sowohl im TV als auch im Stream. Gregor Biernath und Adrian Grosser sind die Kommentatoren über die gesamten vier Tage hinweg. Wie lange die Runden jeweils dauern kann man so genau nicht vorhersagen. Die Länge hängt von der Zeit, der Feldgröße und der Schnelligkeit des Spiels ab. Das sind die Sendetermine im TV bei Sky Sport Golf:

Donnerstag: 21 Uhr - 1.30 Uhr, Sky Sport Golf

21 Uhr - 1.30 Uhr, Sky Freitag: 21 Uhr - 1.30 Uhr, Sky Sport Golf

21 Uhr - 1.30 Uhr, Sky Samstag: 21 Uhr - 1 Uhr, Sky Sport Golf

Sonntag: 20 Uhr - 1 Uhr, Sky Sport Golf

Bei skysport.de und in der Sky-App kann man das gesamte Turnier live und kostenlos im Stream mitverfolgen. Das sind die Termine für den kostenlosen Live-Stream:

Donnerstag: 16.45 - 0 Uhr, skysport .de

16.45 - 0 Uhr, .de Freitag: 16.45 - 0 Uhr, skysport .de

16.45 - 0 Uhr, .de Samstag: 17.45 - 0 Uhr, skysport .de

Sonntag: 17.45 Uhr - 0 Uhr, skysport .de

Vergangene Sieger bei den US Masters in Augusta

Bereits seit 1934 wird das Golfturnier in Georgia ausgetragen. Dieses Jahr wird das Turnier also zum 90. Mal stattfinden. Golf-Legenden wie Tiger Woods und Jack Nicklaus haben bereits teilgenommen, wobei Nicklaus der Spieler mit den meisten Siegen ist. Sechs mal konnte er das Turnier für sich entscheiden. Im letzten Jahr konnte Jon Rahm aus Spanien den Titel mit nach Hause nehmen. Hier finden Sie die Sieger der US Masters in Augusta der vergangenen 11 Jahre:

Jahr Spieler Nation 2013 Adam Scott Australien 2014 Bubba Watson USA 2015 Jordan Spieth USA 2016 Danny Willett England 2017 Sergio García Spanien 2018 Patrick Reed USA 2019 Tiger Woods USA 2020 Dustin Johnson USA 2021 Hideki Matsuyama Japan 2022 Scottie Scheffler USA 2023 Jon Rahm Spanien

(lob)