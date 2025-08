Dem Vorbild Bernhard Langer verpflichtet: Golfclub Augsburg untermauert seinen sportlichen Anspruch

Wenn der Erfolg da ist, hört sich alles so einfach an. Da schaffen die Männer des Golfclubs Augsburg (GCA) den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga und das Frauenteam in der 2. Bundesliga hat Perspektiven, ebenfalls den Sprung ins Oberhaus zu schaffen. Doch sind diese Erfolge das Ergebnis eines gut durchdachten und behutsam entwickelten Wegs, den der GCA seit einigen Jahren mit jungen Talenten beschreitet. Federführend dabei sind Felix Eibl als Headcoach und Leiter der clubeigenen Nachwuchs-Akademie, Jasmin Fischer als Vorstand Jugend sowie Präsident Jakob Schweyer und dessen Sohn Philipp Schweyer, der Mannschaftsführer des Bundesligateams. Sie legen dar, warum sich der GCA mittlerweile bayernweit als Talentschmiede und ambitionierter Klub einen Namen gemacht hat.

Besondere Strahlkraft hat dabei das Männer-Bundesligateam, auch wenn es für dieses, so Philipp Schweyer, erst einmal darum ging, sich im Oberhaus zurechtzufinden. „Wir sind als Aufsteiger die Saison mit dem Ziel angegangen, möglichst schnell den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist uns nach vier von fünf Spieltagen gelungen. Darüber sind wir sehr glücklich. Wir konnten dabei viel lernen. Denn wir sind einer der wenigen Vereine, die auf viele Eigengewächse setzen.“ Die zweite Männermannschaft in der Oberliga diene dabei als Entwicklungskader. „Wir wollen die Waage halten zwischen Spielern, die aus den eigenen Reihen und anderen Klubs kommen“, betont Schweyer. Aktuell umfasst der Bundesliga-Kader 16 Spieler, darunter mit Philipp Macionga und Justin Deibler zwei Profis, die auf der Progolf-Tour unterwegs sind. Unter dem Club-Motto „Wir machen aus wenig Breite viel Spitze“ haben es Felix Eibl und seine Trainerkollegen geschafft, nicht nur das Männer-, sondern auch das Frauenteam auf ein Spitzenniveau zu bringen.

Der Druck ist für die GCA-Männer in der 1. Bundesliga größer geworden

Eine fundierte Ausbildung des eigenen Nachwuchses sei die Grundlage dafür, betont Eibl, ergänzt aber, dass für ihn die stetige Weiterentwicklung der einzelnen Spielerinnen und Spieler immer im Vordergrund steht. Und die höre auch bei der 1. Bundesliga nicht auf, selbst wenn dort der Druck und die Verlockung, lieber auf Sicherheit zu spielen, deutlich höher seien. „Es hat für die Spieler schon einen Unterschied gemacht, ob man erste oder zweite Liga spielt. Man will unbedingt abliefern und das hat dazu geführt, dass mancher nicht ganz so mutig war. Und dass Dinge, die für die Weiterentwicklung notwendig wären, aus Vorsicht nicht gemacht wurden“, schildert Eibl anfängliche Schwierigkeiten.

GCA hat den geringsten Etat in der 1. Golf-Bundesliga

Die Spieler hätten sich durch ihre persönliche Erwartungshaltung mitunter gehemmt. „Da ist es für mich als Trainer schwierig, die Mannschaft zu erreichen.“ In der Nachbetrachtung will er den Finger in die Wunde legen, damit es in der nächsten Spielzeit besser klappt. „Im Gesamten haben wir es nicht geschafft, frei aufzuspielen. Wir nehmen diesen Spielplatz 1. Liga aber, um besser zu werden.“ Der Coach ist zuversichtlich, dass auf diesem Niveau mit mehr Routine auch das Selbstvertrauen wieder zunimmt. Beeindruckendes habe das Team mit dem Klassenerhalt ohnehin geleistet. „Was uns besonders stolz macht, ist zum einen, dass wir das aus unseren Reihen heraus geschafft haben und dass die Spieler kaum Zuwendungen dafür bekommen. Wir waren in der zweiten Liga die Mannschaft mit dem geringsten Etat und sind das auch jetzt. Viele Leute bekommen gar nicht mit, mit wie wenig Geld wir das alles leisten. Die Spieler nehmen das in Kauf, weil sie den Sport lieben, dem Klub verbunden sind und wir eine super Stimmung im Team haben“, sagt Felix Eibl.

Zudem habe die erste Frauenmannschaft mit vielen jungen Spielerinnen nach einem äußerst unglücklichen Saisonstart mit einem letzten Platz doch noch den Turnaround geschafft. Eine mental wie spielerisch überzeugende Leistung am letzten der fünf Spieltage sicherte ihnen die Zweitklassigkeit. „Das hat gezeigt, zu was die Mannschaft in der Lage ist, wenn sie nicht nach links und rechts schaut“, lobt Eibl.

Größtmögliche Flexibilität im Golftraining

Während der Headcoch stets auf der Suche nach Verbesserung ist, freut sich GCA-Präsident Jakob Schweyer in erster Linie über das bisher Erreichte: „Wir sind wahnsinnig stolz auf unsere Teams, denn bis auf den Münchner GC sind wir wohl der einzige Golfclub in Bayern, der in dieser Kompaktheit in den höchsten Ligen bei Frauen und Männern spielt. Wir sind einfach ein sportlich orientierter Klub“, sagt er mit Verweis auf Golfikone Bernhard Langer. Als dessen Heimatverein liege „der sportliche Anspruch ja gewissermaßen in der DNA des Golfclubs Augsburg“. Deswegen hat der Club vor einigen Jahren auch Trainer Felix Eibl verpflichtet. Damit er für eine solide Ausbildung der Golfjugend sorgt, für einen sportlichen Unterbau der Turnier- und Punktspielmannschaften. Gerade bei den bayerischen Auswahlmannschaften der Altersklassen sei der GCA mit seinen männlichen und weiblichen Talenten derzeit überall gut vertreten.

Damit das funktioniert, gibt es täglich mehrere Trainingstermine an der Akademie. „Das bietet den Eltern und Kindern größtmögliche Flexibilität, aber zugleich ist alles mit Struktur aus einer Hand“, betont er. Eine Sache, die auch GCA-Jugendvorstand Fischer zu schätzen gelernt hat. „Die Kinder werden von Anfang an zum Selbsttraining angeleitet“, weiß sie als Mutter, die Sohn und Tochter während deren Golf-Ausbildung begleitet hat. Fischer gehört wie viele Eltern zum „riesigen Ehrenamts-Apparat“ beim GCA, der sich um den reibungslosen Ablauf im Nachwuchs kümmert. „Das macht unsere Vereinsarbeit aus“, betont Fischer und freut sich, dass die Reaktionen auf die sportlichen Aktivitäten auch im Club durchweg positiv sind. „Man merkt die zunehmenden Zuschauerzahlen bei den Heimspieltagen. Man merkt, dass unsere Mitglieder stolz darauf sind, dass unsere Eigengewächse auf einem so hohen Niveau spielen.“