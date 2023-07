Formel 1: Ungarn-GP 2023 in Budapest - Zeitplan, Uhrzeit und Infos zur Strecke

Der Große Preis von Ungarn in der Formel 1 wird auch 2023 eine besondere Herausforderung für die Piloten- die Termine im Zeitplan und die Infos zu Strecke in Budapest gibt es hier.

Die Formel-1-Saison 2023 läuft, der amtierende Weltmeister Max Verstappen entschied bereits acht von zehn Rennen der Saison für sich - damit enteilt er der Kokurrenz. Nur Sergio Perez konnte ihm zweimal den Platz auf dem Siegerpodest stehlen. Ob die Konkurrenz in Budapest und den Rennen darauf besser abschneiden kann? Auf dem Terminkalender der Formel 1 stehen noch weitere 12 Rennen für das Jahr 2023. Geplant waren insgesamt eigentlich 24 Rennen, der Grand Prix in China und der in Italien musste allerdings jeweils abgesagt werden.

Das 13. Rennen ist laut Formel-1-Rennkalender 2023 somit der Große Preis von Ungarn am Sonntag, dem 23. Juli 2023. Stattfinden wird dieser in der Nähe von Budapest auf dem Hungaroring in Mogyoród. Die Gemeinde liegt etwa 20 Kilometer nordöstlich von der ungarischen Hauptstadt.

Großer Preis von Ungarn 2023: Termine und Uhrzeiten im Zeitplan

Der Zeitplan laut offizieller Website dürfte Formel-1-Fans bekannt vorkommen. Auch in dieser Saison halten die Veranstalter an dem üblichen Ablauf eines Rennwochenende fest. Am 21. Juli ging es mit zwei Trainingseinheiten los, das dritte Training erfolgt dann am nächsten Tag vor dem Qualifying. Wie üblich findet das Rennen dann am Sonntag statt, ab 15 Uhr geht der Kampf um den Sieg der Formel 1 in nächste Runde.

1. Training: 21. Juli 2023, ab 13.30 Uhr

2. Training: 21. Juli 2023, ab 17 Uhr

3. Training: 22. Juli 2023, ab 12.30 Uhr

Qualifying: 22. Juli, ab 16 Uhr

Rennen: 23. Juli, ab 15 Uhr

Formel 1 in Ungarn: Alle Infos zur Strecke in Budapest

Seit 1986 ist der Hungaroring regelmäßig Teil der Formel-1-Weltmeisterschaft und ist jedes Jahr eine besondere Herausforderung. Dank 14 Kurven und nur wenigen Geraden gibt das Streckenlayout den Piloten kaum Zeit zum Ausruhen. Die Start- und Zielgerade ist mit einer Länge von etwa 900 Metern die längste Gerade auf der Strecke. Unter anderem deswegen gilt der Hungaroring als technisch sehr ansprusvoll.

Außerdem findet das Rennen im Hochsommer statt. Die hohen Temperaturen sind erfahrungsgemäß nicht nur eine körperliche Belastung, sondern bringen auch schwierige Bedingungen für das Material mit sich. Vor allem die Reifen leiden unter extremer Hitze. Das Reifenmanagement kann in diesem Rennen also über Sieg und Niederlage entscheiden.

Wissenswertes zur Strecke auf einen Blick:

Streckenlänge: 4,3 Kilometer

Runden: 70

Distanz: 306,6 Kilometer

Streckenrekord: 1:16 h, Lewis Hamilton , 2020

, 2020 Kurven: 14 (acht Rechts- und sechs Linkskurven)

Eröffnung: 1986

Auf der insgesamt 306 Kilometer langen Strecke hält aktuell Lewis Hamilton den Streckenrekord mit 1:16 Stunde. In den vergangenen zehn Jahren hat Lewis Hamilton auf dem Hungaroring fünf Mal den Sieg geholt, letztes Jahr ging der Pokal allerdings an den jetzigen Weltmeister Max Verstappen.