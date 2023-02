Formel 1: Saudi-Arabien-GP 2023 - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

In der Formel 1 steigt Mitte März der Große Preis von Saudi-Arabien. Wir haben den Zeitplan, alle Termine und Infos zur Strecke für Sie.

In der Formel-1-Saison 2023 geht es in insgesamt 24 Rennen wieder um die Frage, welcher Fahrer sich den Formel 1-Weltmeistertitel sichern kann. 2022 konnten sich Max Verstappen und das Red Bull-Team gegen die Konkurrenz durchsetzen. Wer wird in der neuen Saison regelmäßig auf der Siegertreppchen stehen?

Laut dem Formel-1-Rennkalender 2023 wird das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison am 5. März 2023 auf dem Bahrain International Circuit in as-Sachir ausgetragen. Zwei Wochen später geht es weiter mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien. Auch 2023 sind wieder zehn verschiedene Teams bei der Formel 1 vertreten. Hoch im Kurs stehen erneut das österreichische Oracle Red Bull Racing-Team, das italienische Scuderia Ferrari-Team und das deutsche Mercedes-AMG Petronas Formula One-Team. Sebastian Vettel steigt in der neuen Saison nicht mehr ins Auto. 2022 hatte der deutsche Formel 1-Fahrer und viermalige Weltmeister das Ende seiner Karriere als Fahrer verkündigt.

Wann findet der Große Preis von Saudi-Arabien statt? Zu welcher Uhrzeit gehen die Fahrer an den Start? Gibt es Besonderheiten auf der Strecke in Saudi-Arabien? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um den Großen Preis von Saudi-Arabien inklusive Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke.

Zeitplan und Uhrzeit beim Großen Preis von Saudi-Arabien 2023: Alle Termine im Überblick

Wie gewohnt besteht auch in der Saison 2023 ein Formel 1-Wochenende aus fünf verschiedenen Terminen, welche auf drei Tage aufgeteilt werden: drei Trainings, einem Qualifying und natürlich dem großen Rennen. Durch die drei Trainings wird den Fahrern die Möglichkeit gegeben, sich ausreichend auf das entscheidende Rennen vorzubereiten. Der Zeitplan für den Großen Preis von Saudi-Arabien setzt sich 2023 aus folgenden Terminen und Uhrzeiten zusammen:

1. Training: Freitag, 17. März 2023, ab 14.30 Uhr

2. Training: Freitag, 17. März 2023, ab 18.00 Uhr

3. Training: Samstag, 18. März 2023, ab 14.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 18. März 2023, ab 18.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 19. März 2023, ab 18.00 Uhr

Formel 1 in Saudi-Arabien 2023: Alle Infos zur Strecke

Der Große Preis von Saudi Arabien 2023 wird auf dem Jeddah Corniche Circuit ausgetragen. 2021 fand dort zum ersten mal die Formel 1-Weltmeisterschaft statt, wodurch sie auch in der Saison 2023 als jüngste Strecke gilt. Der Straßenkurs ist an der sogenannten Corniche gelegen, einem 30 Kilometer langen Küstenabschnitt an der alten saudi-arabischen Stadt Jeddahl. Der Jeddah Corniche Circuit ist von der Firma Tilke in Zusammenarbeit mit dem Formel 1-Motorsportteam entworfen worden, welche Google Earth für erste Streckenlayouts nutzen.

Das Besondere am Jeddah Corniche Circuit ist die Schnelligkeit der Strecke. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei rund 250 km/h. Die Strecke hat den Ruf als bislang schnellster Straßenkurs, den die Formel 1 je gesehen hat. Zusätzlich bietet der Jeddah Corniche Circuit mit 27 Kurven die meisten im Rennkalender 2023. Die Kurven gelten im Vergleich zu anderen Strecken ebenfalls als schnell und schlängeln sich entlang der Uferpromenade von Jeddah.

Hier haben wir die wichtigsten Fakten zum Jeddah Corniche Circuit für Sie zusammengefasst: