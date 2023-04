Formel 1: Der GP von Aserbaidschan 2023 - Termine, Strecke und Zeitplan

Ende April geht es in der Formel 1 um den Großen Preis von Aserbaidschan 2023. Wir zeigen Ihnen alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke.

2023 findet bereits die 74. Formel 1-Weltmeisterschaft statt. Keine Chance auf den WM-Titel hat in der Saison 2023 Sebastian Vettel. Der deutsche Formel 1-Fahrer hat es geschafft, von 2010 bis 2014 und somit in vier aufeinanderfolgenden Jahren sich und seinem damaligen Red Bull-Team den Weltmeistertitel zu sichern. Aufgrund verschiedener Gründe hat Sebastian Vettel während der letzten Saison 2022 schließlich aber verkündet, seine Karriere als Formel 1-Fahrer zu beenden.

Doch auch ohne Sebastian Vettel bleibt es in der neuen Saison spannend. Ein Blick auf den Formel-1-Rennkalender verrät, dass 2023 insgesamt 24 Rennen anstehen. Ende April ist die Formel 1 zu Gast in Aserbaidschan. Dort geht die Formel 1-Saison bereits in das fünfte Rennen. In Aserbaidschan dürfen sich die Fahrer auf eine Strecke mitten in der Stadt Baku einstellen.

Wie lautet der Zeitplan beim großen Preis von Aserbaidschan 2023? In diesem Artikel verraten wir Ihnen alles Wichtige zu den Terminen, zum Zeitplan und den genauen Uhrzeiten. Außerdem haben wir die spannendsten Infos zur Formel-1-Strecke in Aserbaidschan für Sie parat.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Der Zeitplan beim GP von Aserbaidschan 2023: Termine und Uhrzeit im Überblick

Das fünfte Rennen der Formel-1-Saison wird auf dem Baku City Circuit in Aserbaidschan ausgetragen. Wie üblich sind auch dort fünf verschiedene Veranstaltungen sowohl für die Fahrer, als auch für Zuschauerinnen und Zuschauer geplant: zwei Trainings, das Qualifying, ein Sprint und das entscheidende Rennen. Welcher Formel-1-Fahrer kann sich am besten auf die Streckenverhältnisse auf dem Baku City Circuit einstellen und sich den Sieg beim Großen Preis von Aserbaidschan 2023 holen?

Hier haben wir den Zeitplan für das komplette Formel-1-Wochenende in Aserbaidschan für Sie zusammengefasst:

1. Training: Freitag, 28. April 2023, ab 11.30 Uhr

Qualifying: Freitag, 28. April 2023, ab 15.00 Uhr

2. Training: Samstag, 29. April 2023, ab 11.30 Uhr

Sprint: Samstag, 29. April 2023, ab 15.30 Uhr

Rennen: Sonntag, 30. April 2023, ab 13.00 Uhr

Die angegeben Uhrzeiten entsprechen der mitteleuropäischen Zeit. Aserbaidschan ist der deutschen Zeit zwei Stunden voraus.

Lesen Sie dazu auch

Formel 1 in Aserbaidschan 2023: Alle Infos zur Strecke

Das Formel 1-Rennen in Aserbaidschan findet inmitten der Stadt Baku auf dem Baku City Circuit statt und reiht sich damit in die Reihe der Stadtstrecken wie Monaco, Melbourne und Singapur ein. Der erste Grand Prix in Baku fand 2016 im Rahmen des Großen Preises von Europa statt. Seither ist die Strecke jedes Jahr fester Bestandteil im Formel 1-Kalender.

Die Strecke auf ein paar markante Merkmale herunterzubrechen gestaltet sich allerdings schwierig. Am besten lässt sich der Baku City Circuit als eine Mischung aus weit und offen, sowie eng und kurvig beschreiben. Die lange Hauptgerade entlang der Küste von Baku ist zusätzlich ein Geschenk für alle Windschattenfahrer. Von dort aus führt die Strecke in einer Schleife in die enge, verwinkelte Altstadt von Icheri Sheher, die sich an den mittelalterlichen Stadtmauern von Baku vorbeischlängelt. Genau wie in Monaco werden kleinste Fehler schnell und hart bestraft, sodass die Teams bei der Abstimmung zwischen Abtrieb für die Kurven und weniger Luftwiderstand für die Geraden besonders gut aufpassen müssen.

Der Grand Prix von Aserbaidschan 2023 in der Formel 1 findet auf dem Baku City Circuit statt. Foto: Darko Vojinovic, AP, dpa

Wie lange ist die Strecke in Aserbaidschan? Die wichtigsten Fakten zum Baku City Circuit haben wir hier in einer kurzen Übersicht: