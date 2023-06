Formel 1: Kanada-GP 2023 - Termine, Zeitplan und Strecke in Montreal

Formel 1: Kanada-GP 2023 in Montreal - Hier kommen alle Infos über Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke.

Vom 16. bis 18 Juni macht der Grand Prix 2023 Station in Montreal. Der Große Preis von Kanada wird auf dem Circuit Gilles-Villeneuve ausgetragen - der liegt auf einer künstlichen Insel namens Île Notre-Dame im Sankt-Lorenz-Strom. Wenn keine Rennen stattfinden, steht die Strecke dem ganz gewöhnlichen Straßenverkehr zur Verfügung. Die langjährige deutsche GP-Hoffnung Sebastian Vettel ist dieses Mal in Kanada nicht dabei, nachdem der Heppenheimer in der vergangenen Saison seinen Rückzug aus der Formel 1 verkündet hatte. Trotzdem könnte der zurückgetretene deutsche Boliden-Pilot dem kanadische Publikum in Erinnerung geblieben sein. Vettel nutzte nämlich seine damals noch kaum gebrochene Popularität, um mithilfe eines speziell designten Helms gegen die schmutzige Gewinnung von Öl aus Teersanden in der kanadischen Provinz Alberta zu protestieren. "Stoppt Kanadas Klima-Verbrechen", lautet ein Teil der Beschriftung. Der Helm, den er dann im Rennen plötzlich nicht mehr trug, führte zu harscher Kritik aus lokalen Politikerkreisen. Auch sein Arbeitgeber zeigte sich not amused. Vielleicht, weil Aramco, einer der größten Ölproduzenten der Welt, zu den Sponsoren von Aston Martin gehört? Wie auch immer: Vettel landete im Rennen auf Rang 4.

Zurück in die laufenden Saison. Hier liefern wir alle wesentlichen Infos zum 2023er GP in Montreal.

Formel 1: Kanada-GP 2023 - Wie liegen die Termine?

Laut Formel-1-Rennkalender 2023 sind dies die kompakten Schlüsseldaten auf einen Blick:

Rennen: Großer Preis von Kanada

Großer Preis von Datum: 18. Juni 2023

18. Juni 2023 Uhrzeit : 20 Uhr deutscher Zeit (14 Uhr lokale Zeit)

20 Uhr deutscher Zeit (14 Uhr lokale Zeit) Strecke: Circuit Gilles-Villeneuve, Montreal , Kanada

Circuit Gilles-Villeneuve, , Streckenlänge: 4,361 Kilometer

Zeitplan und Uhrzeit beim Kanada-GP 2023

Das sind die Termine und Uhrzeiten für Training, Qualifying und Rennen (alles deutsche Zeit):

1. Freies Training: Freitag, 16. Juni 2023, 19.30 - 20.30 Uhr

2. Freies Training: Freitag, 16. Juni 2023, 23 - 0 Uhr

3. Freies Training: Samstag, 17 Juni 2023, 18.30 - 19.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 17. Juni 2023, 22 - 23 Uhr

Rennen: Sonntag, 18. Juni 2023, 20 Uhr

Kanada-GP 2023: Die Formel-1-Strecke ist der Circuit Gilles-Villeneuve

Der Circuit Gilles-Villeneuve ist eine temporäre Motorsport-Rennstrecke auf der Île Notre-Dame in der frankokanadischen Stadt Montreal. Die Strecke wurde am 12. Juni 1982 zu Ehren des kanadischen Rennfahrer Gilles Villeneuve umbenannt, der fünf Wochen zuvor beim Großen Preis von Belgien tödlich verunglückt war.

Der ursprüngliche Name lautete "Circuit Île-Notre-Dame". Er leitete sich von der gleichnamigen Insel im Sankt-Lorenz-Strom ab. Auf dem Stadtkurs fand zwischen 1978 und 2008 alljährlich der Große Preis von Kanada in der Formel 1 statt. Nach einem Jahr Unterbrechung kehrte die Veranstaltung 2010 zurück. Durch die Lage auf der langgezogenen Insel ist ein schneller Rennkurs mit langen Geraden entstanden. Die Strecke wird im Uhrzeigersinn befahren.

Streckendaten