Tennisspielerin Halep sagt für Australian Open ab

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin und frühere Weltranglisten-Erste Simona Halep wird die Australian Open im Januar verletzungsbedingt verpassen. Auch das Turnier in Auckland zuvor wird sie nicht bestreiten, wie die 33 Jahre alte Tennisspielerin bei Instagram mitteilte. Nachdem sie in Abu Dhabi gespielt hat, habe sie wieder Schmerzen im Knie und in der Schulter verspürt, erklärte die Rumänin. Bei ihrem Heimturnier in Cluj Anfang Februar wolle sie wieder dabei sein, so Halep weiter.

Die Australian Open in Melbourne beginnen am 12. Januar. Halep hätte mit einer Wildcard in der Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres starten dürfen. In der Weltrangliste liegt die einstige French-Open- und Wimbledon-Siegerin aktuell nur auf Rang 877. Sie war erst im März nach einer verkürzten Dopingsperre auf die Profitour zurückgekehrt.