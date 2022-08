Grand-Slam-Turnier

vor 20 Min.

Marterer qualifiziert sich für Hauptfeld der US Open

Der deutsche Tennisprofi Maximilian Marterer hat über die Qualifikation den Sprung in das Hauptfeld der US Open in New York geschafft.

Der Linkshänder aus Nürnberg gewann am Freitag in der dritten und letzten Runde 6:4, 6:3 gegen den Italiener Riccardo Bonadio und ist damit ab Montag beim abschließenden Grand-Slam-Turnier der Saison in der ersten Runde dabei. Der 27 Jahre alte Marterer ist derzeit die Nummer 157 in der Weltrangliste, stand aber schon im Achtelfinale der French Open. Bei den Damen haben noch Tamara Korpatsch und Eva Lys die Chance auf den Einzug ins Hauptfeld. (dpa)

