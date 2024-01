Grand-Slam-Turniere 2024: Zeitplan, Termine, Live-TV

Wann finden die Grand-Slam-Turniere Australian Open, Roland Garros (French Open), Wimbledon und die US Open 2024 statt? Alle Infos zu den Terminen, dem Spielplan und der Übertragung live im TV und Stream.

Die vier Grand-Slam-Turniere ( Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open) sind die höchstdotierten Turniere im Tennis-Kalender, sowohl beim Thema Preisgeld als auch bei den Weltranglistenpunkte. Ein Grand Slam im Tennis bedeutet, alle vier Grand-Slam-Turniere in einem Kalenderjahr zu gewinnen.

In diesem Artikel verraten wir alle Termine der Grand-Slam-Turniere 2023 und zeigen, wie der Zeitplan der vier Ereignisse abläuft. Zudem verraten wir, wo Tennis-Fans die Grand-Slams live in TV und Stream verfolgen können. Kostenlos im Fernsehen und im Live-Stream im Free-TV oder nur kostenpflichtig im Pay-TV und Live-Stream? ARD und ZDF übertragen leider kein Tennis dieses Jahr. Doch was machen Eurosport, DAZN und Sky?

Die Termine der Grand-Slam-Turniere 2024 im Überblick:

Australian Open in Melbourne (Hartplatz): 14. bis 28. Januar 2024

Roland Garros ( French Open ) in Paris ( Sand ): 20. Mai bis 9. Juni 2024

( ) in ( ): 20. Mai bis 9. Juni 2024 The Championships Wimbledon in London (Rasen): 1. bis 14. Juli 2024

in (Rasen): 1. bis 14. Juli 2024 US Open in New York (Hartplatz): 26. August bis 8. September 2024

Grand-Slam-Turniere 2024: US Open in New York

Wann: Die US Open gehen 2024 vom 26. August bis zum 8. September.

Die gehen 2024 vom 26. August bis zum 8. September. Wo: New York City

Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Eurosport und DAZN

Der vorläufige Zeitplan für die US Open 2024:

Qualifikation: noch offen

noch offen 1. Runde: 26. bis 27. August

26. bis 27. August 2. Runde: 28. bis 29. August

28. bis 29. August 3. Runde: 29. bis 31. August

29. bis 31. August Round of 16: 1. bis 2. September

1. bis 2. September Viertelfinale: 3. bis 4. September

3. bis 4. September Halbfinale : 5. bis 6. September

: 5. bis 6. September Finale: 7. September (Frauen), 8. September (Männer)

Den detaillierten Zeitplan gibt auch auf der Website der Veranstalter der US Open.

Grand-Slam-Turniere 2024: Wimbledon in London

Wann: Wimbledon geht 2024 vom 1. bis zum 14. Juli.

geht 2024 vom 1. bis zum 14. Juli. Wo: London

Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Sky und SkyGo

Der Zeitplan in Wimbledon 2024:

1. bis 4. Runde: 1. bis 8. Juli

1. bis 8. Juli Viertelfinale: 9. bis 10. Juli

9. bis 10. Juli Halbfinale: 11. bis 12. Juli

11. bis 12. Juli Finalspiele: 12. Juli (Herren), 13. Juli (Damen)

Grand-Slam-Turniere 2024: Roland Garros (French Open) in Paris

Wann: Die French Open gehen 2024 vom 20. Mai bis zum 9. Juni.

Die gehen 2024 vom 20. Mai bis zum 9. Juni. Wo: Paris

Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Eurosport und DAZN

Der Zeitplan der French Open 2024:

1.-4. Runde: 26. Mai 2024 - 3. Juni 2024

26. Mai 2024 - 3. Juni 2024 Viertelfinale : 4. und 5. Juni 2024

: 4. und 5. Juni 2024 Halbfinalspiele : 6. und 7. Juni 2024

: 6. und 7. Juni 2024 Mixed Finale : noch offen

: noch offen Finalspiele: 8. Juni (Frauenfinale) und 9. Juni 2024 (Männerfinale)

Grand-Slam-Turniere 2024: Australian Open in Melbourne

Wann: Die Australian Open finden 2024 vom 14. bis zum 28. Januar statt.

Die finden 2024 vom 14. bis zum 28. Januar statt. Wo: Melbourne

Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Eurosport und DAZN

Der Zeitplan der Australian Open 2024:

1. Runde-3. Runde: 14. Januar - 20. Januar

20. und 22. Januar: Achtelfinale Damen und Herren

23. und 24. Januar: Viertelfinale Damen und Herren

25. Januar: Halbfinale Damen und Herren

26. Januar: Halbfinale Mixed-Doppel, Finale Frauen Doppel, Halbfinale Männer Einzel

27. Januar: Finale Frauen Einzel, Finale Männer Doppel

28. Januar: Finale Mixed Doppel, Finale Männer Einzel

Liste der bisherigen Grand-Slam-Sieger

Grand-Slam-Sieger



Jahr Tennisspieler Wettbewerb 1938 Don Budge Herreneinzel 1951 Ken McGregor & Frank Sedgman Herrendoppel 1953 Maureen Connolly Dameneinzel 1960 Maria Bueno mit div. Partnerinnen Damendoppel 1962 Rod Laver Herreneinzel 1963 Margaret Smith & Ken Fletcher Mixed 1965 Margaret Smith mit div. Partnern Mixed 1967 Owen Davidson mit div. Partnerinnen Mixed 1969 Rod Laver Herreneinzel 1970 Margaret Court Dameneinzel 1984 Martina Navratilova & Pam Shriver Damendoppel 1988 Steffi Graf Dameneinzel 1998 Martina Hingis mit div. Partnerinnen Damendoppel