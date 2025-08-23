Grand-Slam-Turniere 2025: Zeitplan, Termine, Live-TV und alle Infos

Die Grand-Slam-Turniere (Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open) sind die traditionsreichsten und bedeutendsten Wettbewerbe im Tennissport, deren Geschichte bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreicht. Die Bezeichnung „Grand Slam“ stammt ursprünglich aus dem Bridge- und Golfspiel und bezeichnet dort das Gewinnen aller großen Turniere innerhalb eines Jahres. Im Tennis steht der Begriff für den Gewinn aller vier großen Turniere innerhalb eines Kalenderjahres.

Die vier Grand-Slam-Turniere haben eine immense sportliche und historische Bedeutung, da sie nicht nur die höchsten Preisgelder und die meisten Weltranglistenpunkte bieten, sondern auch als ultimativer Maßstab für den Erfolg eines Tennisspielers gelten. Ein Grand-Slam-Titel ist der Höhepunkt in der Karriere eines Profispielers.

Das Gewinnen aller vier Turniere im selben Jahr, das als „Kalender-Grand-Slam“ bezeichnet wird, ist eine äußerst seltene Leistung, die nur sehr wenige Spieler wie Rod Laver (1962 und 1969) und Steffi Graf (1988) erreicht haben. Den „Karriere-Grand-Slam“ zu gewinnen, also alle Turniere einmal im Laufe der Karriere zu gewinnen, gilt ebenfalls als eine außergewöhnliche Leistung und ist das Ziel vieler Top-Spieler.

Jedes der Turniere hat seine eigenen Herausforderungen aufgrund der unterschiedlichen Beläge und klimatischen Bedingungen, was den Grand Slam so einzigartig und prestigeträchtig macht. Spieler, die alle vier Titel gewinnen, demonstrieren ihre Vielseitigkeit und Ausnahmestärke. Die Grand-Slam-Turniere sind außerdem wichtig, um eine globale Fanbasis zu erreichen, da sie weltweit im Fernsehen übertragen und von Millionen verfolgt werden. Die vier Grand-Slam-Turniere sind die höchstdotierten Turniere im Tennis-Kalender, sowohl beim Thema Preisgeld als auch bei den Weltranglistenpunkten.

Wir informieren Sie über die Zeitpläne, Termine und Übertragung der Grand-Slam-Turniere 2025 im TV oder Stream.

Alle Termine der Grand Slam-Turniere 2025 auf einen Blick

Australian Open in Melbourne (Hartplatz): 12. bis 26. Januar 2025

Roland Garros (French Open) in Paris (Sand): 25. Mai bis 8. Juni 2025

The Championships Wimbledon in London (Rasen): 30. Juni bis 13. Juli 2025

US Open in New York (Hartplatz): 25. August bis 7. September 2025

Grand Slam-Turniere 2025: US Open in New York

Wann: 25. August bis 7. September 2025

Wo: New York City

Übertragung in TV oder Stream: Live im TV und Stream auf Eurosport

Der vorläufige Zeitplan für US Open 2025:

Montag, 25. Aug - Tag

Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Erstrunde

Montag, 25. Aug - Nacht

2. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Erstrunde

Dienstag, 26. Aug - Tag

3. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Erstrunde

Dienstag, 26. Aug - Nacht

4. Session: 18 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Erstrunde

Mittwoch, 27. Aug - Tag

5. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Zweite Runde

Mittwoch, 27. Aug - Nacht

6. Session: 19Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Zweite Runde

Donnerstag, 28. Aug - Tag

7. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Zweite Runde

Donnerstag, 28. Aug - Nacht

8. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Zweite Runde

Freitag, 29. Aug - Tag

9. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Dritte Runde

Freitag, 29. Aug - Nacht

10. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Dritte Runde

Samstag, 30. Aug - Tag

11. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Dritte Runde

Samstag, 30. Aug - Nacht

12. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Dritte Runde

Sonntag, 31. Aug - Tag

13. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Achtelfinale

Sonntag, 31. Aug - Nacht

14. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Achtelfinale

Montag, 1. Sep - Tag

15. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Achtelfinale

Montag, 1. Sep - Nacht

16. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Achtelfinale

Dienstag, 2. Sep - Tag

17. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Viertelfinale

Dienstag, 2. Sep - Nacht

18. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Viertelfinale

Mittwoch, 3. Sep - Tag

19. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Viertelfinale

Mittwoch, 3. Sep - Nacht

20. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Viertelfinale

Donnerstag, 4. Sep - Nacht

21. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Frauen-Halbfinals

Freitag, 5. Sep - Tag

22. Session: 12 Uhr / 15 Uhr (Show Courts), 12 Uhr (Außenplätze) – Herren-Doppel-Finale (oder Mixed-Doppel-Finale); Männer-Halbfinals

Freitag, 5. Sep - Nacht

23. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Männer-Halbfinals

Samstag, 6. Sep - Tag

24. Session: 12 Uhr / 16 Uhr (Show Courts), 12 Uhr (Außenplätze) – Herren-Doppel-Finale (oder Mixed-Doppel-Finale); Frauen-Einzel-Finale

Sonntag, 7. Sep - Tag

25. Session: 13 Uhr / 16 Uhr (Show Courts), 12 Uhr (Außenplätze) – Frauen-Doppel-Finale; Herren-Einzel-Finale

Grand Slam-Turniere 2025: Wimbledon in London

Wann: 30. Juni bis zum 13. Juli 2025

Wo: London

Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Sky

Der vorläufige Zeitplan für Wimbledon 2025:

30.06.2025

Herren- & Damen Einzel, 1. Runde

01.07.2025

Herren- & Damen Einzel, 1. Runde

02.07.2025

Herren- & Damen Einzel, 2. Runde

03.07.2025

Herren- & Damen Einzel, 2. Runde

04.07.2025

Herren- & Damen Einzel, 3. Runde

05.07.2025:

Herren- & Damen Einzel, 3. Runde

06.07.2025

Herren- & Damen Einzel, Achtelfinals

07.07.2025

Herren- & Damen Einzel, Achtelfinals

08.07.2025

Herren- & Damen Einzel, Viertelfinals

09.07.2025

Herren- & Damen Einzel, Viertelfinals

10.07.2025

Damen Einzel, Halbfinals

11.07.2025

Herren Einzel, Halbfinals

12.07.2025

Damen Einzel, Finale & Herren & Damen Doppel, Finale

13.07.2025

Herren Einzel, Finale & Mixed Doppel, Finale

Grand Slam-Turniere 2025: Australian Open in Melbourne

Wann: 12. bis 26. Januar 2025

Wo: Melbourne

Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Eurosport

Das war der Zeitplan der Australian Open 2025:

12.01.2025

Day Session 1: ab 10 Uhr, Herren & Damen 1. Runde

Night Session 2: ab 17 Uhr, Herren & Damen 1. Runde

13.01.2025

Day Session 3: ab 10 Uhr, Herren & Damen 1. Runde

Night Session 4: ab 17 Uhr, Herren & Damen 1. Runde

14.01.2025

Day Session 5: ab 10 Uhr, Herren & Damen 1. Runde

Night Session 6: ab 17 Uhr, Herren & Damen 1. Runde

15.01.2025

Day Session 7: ab 10 Uhr, Herren & Damen 2. Runde

Night Session 8: ab 17 Uhr, Herren & Damen 2. Runde

16.01.2025

Day Session 9: ab 10 Uhr, Herren & Damen 2. Runde

Night Session 10: ab 17 Uhr, Herren & Damen 2. Runde

17.01.2025

Day Session 11: ab 10 Uhr, Herren & Damen 3. Runde

Night Session 12: ab 17 Uhr, Herren & Damen 3. Runde

18.01.2025

Day Session 13: ab 10 Uhr, Herren & Damen 3. Runde

Night Session 14: ab 17 Uhr, Herren & Damen 3. Runde

19.01.2025

Day Session 15: ab 10 Uhr, Herren & Damen 4. Runde

Night Session 16: ab 17 Uhr, Herren & Damen 4. Runde

20.01.2025

Day Session 17: ab 10 Uhr, Herren & Damen 4. Runde

Night Session 18: ab 17 Uhr, Herren & Damen 4. Runde

21.01.2025

Day Session 19: ab 10 Uhr, Herren & Damen Viertelfinals

Night Session 20: ab 17 Uhr, Herren & Damen Viertelfinals

22.01.2025

Day Session 21: ab 10 Uhr, Herren & Damen Viertelfinals

Night Session 22: ab 17 Uhr, Herren & Damen Viertelfinals

23.01.2025

Twilight Session 23: ab 17 Uhr, Damen Halbfinals

24.01.2025

Day Session 24: ab 11 Uhr, Herren Halbfinale

Night Session 25: ab 17 Uhr, Herren Halbfinale

25.01.2025

Twilight Session 26: ab 11 Uhr, Damen Finale

26.01.2025

Twilight Session 27: ab 14 Uhr, Herren Finale

Grand Slam-Turniere 2025: Roland Garros (French Open) in Paris

Wann: 25. Mai bis 8. Juni 2025

Wo: Paris

Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Eurosport

Der vorläufige Zeitplan der French Open 2025:

25.05.2025

Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr): 1. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele)

26.05.2025

Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)

Abend Session (von 21 – bis ca. 23 Uhr): 1. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel

27.05.2025

Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)

Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 1. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel

28.05.2025

Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)

Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 2. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel

29.05.2025

Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)

Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 2. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel

30.05.2025

Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)

Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 3. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel

31.05.2025

Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)

Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 3. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel

01.06.2025

Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)

Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 4. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel

02.06.2025

Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)

Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 4. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel

03.06.2025

Tages Session (ab 12 – 19 Uhr)

Abend Session (ab 21 Uhr bis Ende): Viertelfinale Herren & Damen Einzel und Herren Doppel, 1 x Herren oder Damen Einzel

04.06.2025

Tages Session (ab 12 – 19 Uhr)

Abend Session (ab 21 Uhr – bis Ende): Viertelfinale Herren & Damen Einzel, 1 x Herren oder Damen Einzel

05.06.2025

Ab 14 Uhr bis Ende: Halbfinale 2 x Damen Einzel & Finale Mixed Doppel

06.06.2025

Ab 15 Uhr bis Ende: Halbfinale 2 x Herren Einzel

07.06.2025

Ab 15 Uhr bis Ende: Finale Damen Einzel & Finale Herren Doppel

08.06.2025

Ab 15 Uhr bis Ende: Finale Damen Doppel & Finale Herren Einzel

Wer überträgt die Grand-Slam-Turniere 2025?

Die Übertragung der Australian Open, der French Open und der US Open liegt bis 2031 bei Eurosport. Lediglich Wimbledon läuft bei Sky. Für alle DAZN-Abonnenten gibt es die Möglichkeit, Eurosport 1 sowie Eurosport 2 live zu streamen. Auch Amazon Prime bietet die Möglichkeit, den Eurosport Player als Paket dazu zu buchen. Es bestehen also einige Änderungen gegenüber der Grand-Slam-Übertragung von 2024.