Tennis

Grand-Slam-Turniere 2025: Zeitplan, Termine, Live-TV und alle Infos

Wann werden die Grand-Slam-Turniere 2025 ausgetragen? Alle Infos rund um Termine, Spielplan sowie Live-Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.
Von Claus Holscher
    Wann finden die Grand-Slam-Turniere 2025 statt? Wir liefern Infos rund um Zeitplan, Termine und Live-TV. Unser Bild: Der US-Open-Sieger 2024 Jannik Sinner.
    Wann finden die Grand-Slam-Turniere 2025 statt? Wir liefern Infos rund um Zeitplan, Termine und Live-TV. Unser Bild: Der US-Open-Sieger 2024 Jannik Sinner. Foto: Julia Nikhinson/AP, dpa

    Die Grand-Slam-Turniere (Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open) sind die traditionsreichsten und bedeutendsten Wettbewerbe im Tennissport, deren Geschichte bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreicht. Die Bezeichnung „Grand Slam“ stammt ursprünglich aus dem Bridge- und Golfspiel und bezeichnet dort das Gewinnen aller großen Turniere innerhalb eines Jahres. Im Tennis steht der Begriff für den Gewinn aller vier großen Turniere innerhalb eines Kalenderjahres.

    Die vier Grand-Slam-Turniere haben eine immense sportliche und historische Bedeutung, da sie nicht nur die höchsten Preisgelder und die meisten Weltranglistenpunkte bieten, sondern auch als ultimativer Maßstab für den Erfolg eines Tennisspielers gelten. Ein Grand-Slam-Titel ist der Höhepunkt in der Karriere eines Profispielers.

    Das Gewinnen aller vier Turniere im selben Jahr, das als „Kalender-Grand-Slam“ bezeichnet wird, ist eine äußerst seltene Leistung, die nur sehr wenige Spieler wie Rod Laver (1962 und 1969) und Steffi Graf (1988) erreicht haben. Den „Karriere-Grand-Slam“ zu gewinnen, also alle Turniere einmal im Laufe der Karriere zu gewinnen, gilt ebenfalls als eine außergewöhnliche Leistung und ist das Ziel vieler Top-Spieler.

    Jedes der Turniere hat seine eigenen Herausforderungen aufgrund der unterschiedlichen Beläge und klimatischen Bedingungen, was den Grand Slam so einzigartig und prestigeträchtig macht. Spieler, die alle vier Titel gewinnen, demonstrieren ihre Vielseitigkeit und Ausnahmestärke. Die Grand-Slam-Turniere sind außerdem wichtig, um eine globale Fanbasis zu erreichen, da sie weltweit im Fernsehen übertragen und von Millionen verfolgt werden. Die vier Grand-Slam-Turniere sind die höchstdotierten Turniere im Tennis-Kalender, sowohl beim Thema Preisgeld als auch bei den Weltranglistenpunkten.

    Wir informieren Sie über die Zeitpläne, Termine und Übertragung der Grand-Slam-Turniere 2025 im TV oder Stream.

    Alle Termine der Grand Slam-Turniere 2025 auf einen Blick

    • Australian Open in Melbourne (Hartplatz): 12. bis 26. Januar 2025
    • Roland Garros (French Open) in Paris (Sand): 25. Mai bis 8. Juni 2025
    • The Championships Wimbledon in London (Rasen): 30. Juni bis 13. Juli 2025
    • US Open in New York (Hartplatz): 25. August bis 7. September 2025

    Grand Slam-Turniere 2025: US Open in New York

    • Wann: 25. August bis 7. September 2025
    • Wo: New York City
    • Übertragung in TV oder Stream: Live im TV und Stream auf Eurosport

    Der vorläufige Zeitplan für US Open 2025:

    Montag, 25. Aug - Tag

    Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Erstrunde

    Montag, 25. Aug - Nacht

    2. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Erstrunde

    Dienstag, 26. Aug - Tag

    3. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Erstrunde

    Dienstag, 26. Aug - Nacht

    4. Session: 18 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Erstrunde

    Mittwoch, 27. Aug - Tag

    5. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Zweite Runde

    Mittwoch, 27. Aug - Nacht

    6. Session: 19Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Zweite Runde

    Donnerstag, 28. Aug - Tag

    7. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Zweite Runde

    Donnerstag, 28. Aug - Nacht

    8. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Zweite Runde

    Freitag, 29. Aug - Tag

    9. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Dritte Runde

    Freitag, 29. Aug - Nacht

    10. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Dritte Runde

    Samstag, 30. Aug - Tag

    11. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Dritte Runde

    Samstag, 30. Aug - Nacht

    12. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Dritte Runde

    Sonntag, 31. Aug - Tag

    13. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Achtelfinale

    Sonntag, 31. Aug - Nacht

    14. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Achtelfinale

    Montag, 1. Sep - Tag

    15. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Achtelfinale

    Montag, 1. Sep - Nacht

    16. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Achtelfinale

    Dienstag, 2. Sep - Tag

    17. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Viertelfinale

    Dienstag, 2. Sep - Nacht

    18. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Viertelfinale

    Mittwoch, 3. Sep - Tag

    19. Session: 12 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Viertelfinale

    Mittwoch, 3. Sep - Nacht

    20. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Viertelfinale

    Donnerstag, 4. Sep - Nacht

    21. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Frauen-Halbfinals

    Freitag, 5. Sep - Tag

    22. Session: 12 Uhr / 15 Uhr (Show Courts), 12 Uhr (Außenplätze) – Herren-Doppel-Finale (oder Mixed-Doppel-Finale); Männer-Halbfinals

    Freitag, 5. Sep - Nacht

    23. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Männer-Halbfinals

    Samstag, 6. Sep - Tag

    24. Session: 12 Uhr / 16 Uhr (Show Courts), 12 Uhr (Außenplätze) – Herren-Doppel-Finale (oder Mixed-Doppel-Finale); Frauen-Einzel-Finale

    Sonntag, 7. Sep - Tag

    25. Session: 13 Uhr / 16 Uhr (Show Courts), 12 Uhr (Außenplätze) – Frauen-Doppel-Finale; Herren-Einzel-Finale

    Grand Slam-Turniere 2025: Wimbledon in London

    • Wann: 30. Juni bis zum 13. Juli 2025
    • Wo: London
    • Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Sky

    Der vorläufige Zeitplan für Wimbledon 2025:

    30.06.2025
    Herren- & Damen Einzel, 1. Runde
    01.07.2025
    Herren- & Damen Einzel, 1. Runde
    02.07.2025
    Herren- & Damen Einzel, 2. Runde
    03.07.2025
    Herren- & Damen Einzel, 2. Runde
    04.07.2025
    Herren- & Damen Einzel, 3. Runde
    05.07.2025:
    Herren- & Damen Einzel, 3. Runde
    06.07.2025
    Herren- & Damen Einzel, Achtelfinals
    07.07.2025
    Herren- & Damen Einzel, Achtelfinals
    08.07.2025
    Herren- & Damen Einzel, Viertelfinals
    09.07.2025
    Herren- & Damen Einzel, Viertelfinals
    10.07.2025
    Damen Einzel, Halbfinals
    11.07.2025
    Herren Einzel, Halbfinals
    12.07.2025
    Damen Einzel, Finale & Herren & Damen Doppel, Finale
    13.07.2025
    Herren Einzel, Finale & Mixed Doppel, Finale

    Grand Slam-Turniere 2025: Australian Open in Melbourne

    • Wann: 12. bis 26. Januar 2025
    • Wo: Melbourne
    • Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Eurosport

    Das war der Zeitplan der Australian Open 2025:

    12.01.2025
    Day Session 1: ab 10 Uhr, Herren & Damen 1. Runde
    Night Session 2: ab 17 Uhr, Herren & Damen 1. Runde
    13.01.2025
    Day Session 3: ab 10 Uhr, Herren & Damen 1. Runde
    Night Session 4: ab 17 Uhr, Herren & Damen 1. Runde
    14.01.2025
    Day Session 5: ab 10 Uhr, Herren & Damen 1. Runde
    Night Session 6: ab 17 Uhr, Herren & Damen 1. Runde
    15.01.2025
    Day Session 7: ab 10 Uhr, Herren & Damen 2. Runde
    Night Session 8: ab 17 Uhr, Herren & Damen 2. Runde
    16.01.2025
    Day Session 9: ab 10 Uhr, Herren & Damen 2. Runde
    Night Session 10: ab 17 Uhr, Herren & Damen 2. Runde
    17.01.2025
    Day Session 11: ab 10 Uhr, Herren & Damen 3. Runde
    Night Session 12: ab 17 Uhr, Herren & Damen 3. Runde
    18.01.2025
    Day Session 13: ab 10 Uhr, Herren & Damen 3. Runde
    Night Session 14: ab 17 Uhr, Herren & Damen 3. Runde
    19.01.2025
    Day Session 15: ab 10 Uhr, Herren & Damen 4. Runde
    Night Session 16: ab 17 Uhr, Herren & Damen 4. Runde
    20.01.2025
    Day Session 17: ab 10 Uhr, Herren & Damen 4. Runde
    Night Session 18: ab 17 Uhr, Herren & Damen 4. Runde
    21.01.2025
    Day Session 19: ab 10 Uhr, Herren & Damen Viertelfinals
    Night Session 20: ab 17 Uhr, Herren & Damen Viertelfinals
    22.01.2025
    Day Session 21: ab 10 Uhr, Herren & Damen Viertelfinals
    Night Session 22: ab 17 Uhr, Herren & Damen Viertelfinals
    23.01.2025
    Twilight Session 23: ab 17 Uhr, Damen Halbfinals
    24.01.2025
    Day Session 24: ab 11 Uhr, Herren Halbfinale
    Night Session 25: ab 17 Uhr, Herren Halbfinale
    25.01.2025
    Twilight Session 26: ab 11 Uhr, Damen Finale
    26.01.2025
    Twilight Session 27: ab 14 Uhr, Herren Finale

    Grand Slam-Turniere 2025: Roland Garros (French Open) in Paris

    • Wann: 25. Mai bis 8. Juni 2025
    • Wo: Paris
    • Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Eurosport

    Der vorläufige Zeitplan der French Open 2025:

    25.05.2025
    Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr): 1. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele)
    26.05.2025
    Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
    Abend Session (von 21 – bis ca. 23 Uhr): 1. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
    27.05.2025
    Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
    Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 1. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
    28.05.2025
    Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
    Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 2. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
    29.05.2025
    Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
    Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 2. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
    30.05.2025
    Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
    Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 3. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
    31.05.2025
    Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
    Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 3. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
    01.06.2025
    Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
    Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 4. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
    02.06.2025
    Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
    Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 4. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
    03.06.2025
    Tages Session (ab 12 – 19 Uhr)
    Abend Session (ab 21 Uhr bis Ende): Viertelfinale Herren & Damen Einzel und Herren Doppel, 1 x Herren oder Damen Einzel
    04.06.2025
    Tages Session (ab 12 – 19 Uhr)
    Abend Session (ab 21 Uhr – bis Ende): Viertelfinale Herren & Damen Einzel, 1 x Herren oder Damen Einzel
    05.06.2025
    Ab 14 Uhr bis Ende: Halbfinale 2 x Damen Einzel & Finale Mixed Doppel
    06.06.2025
    Ab 15 Uhr bis Ende: Halbfinale 2 x Herren Einzel
    07.06.2025
    Ab 15 Uhr bis Ende: Finale Damen Einzel & Finale Herren Doppel
    08.06.2025
    Ab 15 Uhr bis Ende: Finale Damen Doppel & Finale Herren Einzel

    Wer überträgt die Grand-Slam-Turniere 2025?

    Die Übertragung der Australian Open, der French Open und der US Open liegt bis 2031 bei Eurosport. Lediglich Wimbledon läuft bei Sky. Für alle DAZN-Abonnenten gibt es die Möglichkeit, Eurosport 1 sowie Eurosport 2 live zu streamen. Auch Amazon Prime bietet die Möglichkeit, den Eurosport Player als Paket dazu zu buchen. Es bestehen also einige Änderungen gegenüber der Grand-Slam-Übertragung von 2024.

