Grand-Slam-Turniere 2025: Zeitplan, Termine, Live-TV und alle Infos

Die Grand-Slam-Turniere (Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open) sind die traditionsreichsten und bedeutendsten Wettbewerbe im Tennissport, deren Geschichte bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreicht. Die Bezeichnung „Grand Slam“ stammt ursprünglich aus dem Bridge- und Golfspiel und bezeichnet dort das Gewinnen aller großen Turniere innerhalb eines Jahres. Im Tennis steht der Begriff für den Gewinn aller vier großen Turniere innerhalb eines Kalenderjahres.
Die vier Grand-Slam-Turniere haben eine immense sportliche und historische Bedeutung, da sie nicht nur die höchsten Preisgelder und die meisten Weltranglistenpunkte bieten, sondern auch als ultimativer Maßstab für den Erfolg eines Tennisspielers gelten. Ein Grand-Slam-Titel ist der Höhepunkt in der Karriere eines Profispielers.
Das Gewinnen aller vier Turniere im selben Jahr, das als „Kalender-Grand-Slam“ bezeichnet wird, ist eine äußerst seltene Leistung, die nur sehr wenige Spieler wie Rod Laver (1962 und 1969) und Steffi Graf (1988) erreicht haben. Den „Karriere-Grand-Slam“ zu gewinnen, also alle Turniere einmal im Laufe der Karriere zu gewinnen, gilt ebenfalls als eine außergewöhnliche Leistung und ist das Ziel vieler Top-Spieler.
Jedes der Turniere hat seine eigenen Herausforderungen aufgrund der unterschiedlichen Beläge und klimatischen Bedingungen, was den Grand Slam so einzigartig und prestigeträchtig macht. Spieler, die alle vier Titel gewinnen, demonstrieren ihre Vielseitigkeit und Ausnahmestärke. Die Grand-Slam-Turniere sind außerdem wichtig, um eine globale Fanbasis zu erreichen, da sie weltweit im Fernsehen übertragen und von Millionen verfolgt werden. Die vier Grand-Slam-Turniere sind die höchstdotierten Turniere im Tennis-Kalender, sowohl beim Thema Preisgeld als auch bei den Weltranglistenpunkten.
Wir informieren Sie über die Zeitpläne, Termine und Übertragung der Grand-Slam-Turniere 2025 im TV oder Stream.
Alle Termine der Grand Slam-Turniere 2025 auf einen Blick
- Australian Open in Melbourne (Hartplatz): 12. bis 26. Januar 2025
- Roland Garros (French Open) in Paris (Sand): 25. Mai bis 8. Juni 2025
- The Championships Wimbledon in London (Rasen): 30. Juni bis 13. Juli 2025
- US Open in New York (Hartplatz): 25. August bis 7. September 2025
Grand Slam-Turniere 2025: US Open in New York
- Wann: 25. August bis 7. September 2025
- Wo: New York City
- Übertragung in TV oder Stream: Live im TV und Stream auf Eurosport
Der Zeitplan für US Open 2025:
Montag, 25. Aug - Tag
1. Session: 11 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Erstrunde
Montag, 25. Aug - Nacht
2. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Erstrunde
Dienstag, 26. Aug - Tag
3. Session: 11 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Erstrunde
Dienstag, 26. Aug - Nacht
4. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Erstrunde
Mittwoch, 27. Aug - Tag
5. Session: 11 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Zweite Runde
Mittwoch, 27. Aug - Nacht
6. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Zweite Runde
Donnerstag, 28. Aug - Tag
7. Session: 11 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Zweite Runde
Donnerstag, 28. Aug - Nacht
8. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Zweite Runde
Freitag, 29. Aug - Tag
9. Session: 11 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Dritte Runde
Freitag, 29. Aug - Nacht
10. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Dritte Runde
Samstag, 30. Aug - Tag
11. Session: 11 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Dritte Runde
Samstag, 30. Aug - Nacht
12. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Dritte Runde
Sonntag, 31. Aug - Tag
13. Session: 11 Uhr (Show Courts), 11 Uhr (Außenplätze) – Achtelfinale
Sonntag, 31. Aug - Nacht
14. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Achtelfinale
Montag, 1. Sep - Tag
15. Session: 11 Uhr – Achtelfinale
Montag, 1. Sep - Nacht
16. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Achtelfinale
Dienstag, 2. Sep - Tag
17. Session: 11 Uhr Damen-Doppel Viertelfinale – 11.30 Uhr Viertelfinale Einzel
Dienstag, 2. Sep - Nacht
18. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Viertelfinale
Mittwoch, 3. Sep - Tag
19. Session: 11 Uhr: Viertelfinale
Mittwoch, 3. Sep - Nacht
20. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Viertelfinale
Donnerstag, 4. Sep - Tag
12 Uhr Halbfinale Herren-Doppel
Donnerstag, 4. Sep - Nacht
21. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Frauen-Halbfinals
Freitag, 5. Sep - Tag
22. Session: 12 Uhr: Damen-Doppel-Finals; 15 Uhr:Männer-Halbfinals
Freitag, 5. Sep - Nacht
23. Session: 19 Uhr (Fortsetzung vom Tag) – Männer-Halbfinals
Samstag, 6. Sep - Tag
24. Session: 12 Uhr Herren-Doppel-Finale - 16 Uhr Frauen-Einzel-Finale
Sonntag, 7. Sep - Tag
25. Session: 14 Uhr –Herren-Einzel-Finale
Grand Slam-Turniere 2025: Wimbledon in London
- Wann: 30. Juni bis zum 13. Juli 2025
- Wo: London
- Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Sky
Der vorläufige Zeitplan für Wimbledon 2025:
30.06.2025
Herren- & Damen Einzel, 1. Runde
01.07.2025
Herren- & Damen Einzel, 1. Runde
02.07.2025
Herren- & Damen Einzel, 2. Runde
03.07.2025
Herren- & Damen Einzel, 2. Runde
04.07.2025
Herren- & Damen Einzel, 3. Runde
05.07.2025:
Herren- & Damen Einzel, 3. Runde
06.07.2025
Herren- & Damen Einzel, Achtelfinals
07.07.2025
Herren- & Damen Einzel, Achtelfinals
08.07.2025
Herren- & Damen Einzel, Viertelfinals
09.07.2025
Herren- & Damen Einzel, Viertelfinals
10.07.2025
Damen Einzel, Halbfinals
11.07.2025
Herren Einzel, Halbfinals
12.07.2025
Damen Einzel, Finale & Herren & Damen Doppel, Finale
13.07.2025
Herren Einzel, Finale & Mixed Doppel, Finale
Grand Slam-Turniere 2025: Australian Open in Melbourne
- Wann: 12. bis 26. Januar 2025
- Wo: Melbourne
- Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Eurosport
Das war der Zeitplan der Australian Open 2025:
12.01.2025
Day Session 1: ab 10 Uhr, Herren & Damen 1. Runde
Night Session 2: ab 17 Uhr, Herren & Damen 1. Runde
13.01.2025
Day Session 3: ab 10 Uhr, Herren & Damen 1. Runde
Night Session 4: ab 17 Uhr, Herren & Damen 1. Runde
14.01.2025
Day Session 5: ab 10 Uhr, Herren & Damen 1. Runde
Night Session 6: ab 17 Uhr, Herren & Damen 1. Runde
15.01.2025
Day Session 7: ab 10 Uhr, Herren & Damen 2. Runde
Night Session 8: ab 17 Uhr, Herren & Damen 2. Runde
16.01.2025
Day Session 9: ab 10 Uhr, Herren & Damen 2. Runde
Night Session 10: ab 17 Uhr, Herren & Damen 2. Runde
17.01.2025
Day Session 11: ab 10 Uhr, Herren & Damen 3. Runde
Night Session 12: ab 17 Uhr, Herren & Damen 3. Runde
18.01.2025
Day Session 13: ab 10 Uhr, Herren & Damen 3. Runde
Night Session 14: ab 17 Uhr, Herren & Damen 3. Runde
19.01.2025
Day Session 15: ab 10 Uhr, Herren & Damen 4. Runde
Night Session 16: ab 17 Uhr, Herren & Damen 4. Runde
20.01.2025
Day Session 17: ab 10 Uhr, Herren & Damen 4. Runde
Night Session 18: ab 17 Uhr, Herren & Damen 4. Runde
21.01.2025
Day Session 19: ab 10 Uhr, Herren & Damen Viertelfinals
Night Session 20: ab 17 Uhr, Herren & Damen Viertelfinals
22.01.2025
Day Session 21: ab 10 Uhr, Herren & Damen Viertelfinals
Night Session 22: ab 17 Uhr, Herren & Damen Viertelfinals
23.01.2025
Twilight Session 23: ab 17 Uhr, Damen Halbfinals
24.01.2025
Day Session 24: ab 11 Uhr, Herren Halbfinale
Night Session 25: ab 17 Uhr, Herren Halbfinale
25.01.2025
Twilight Session 26: ab 11 Uhr, Damen Finale
26.01.2025
Twilight Session 27: ab 14 Uhr, Herren Finale
Grand Slam-Turniere 2025: Roland Garros (French Open) in Paris
- Wann: 25. Mai bis 8. Juni 2025
- Wo: Paris
- Übertragung in TV und Stream: Live im TV und Stream auf Eurosport
Der vorläufige Zeitplan der French Open 2025:
25.05.2025
Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr): 1. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele)
26.05.2025
Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
Abend Session (von 21 – bis ca. 23 Uhr): 1. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
27.05.2025
Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 1. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
28.05.2025
Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 2. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
29.05.2025
Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 2. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
30.05.2025
Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 3. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
31.05.2025
Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 3. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
01.06.2025
Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 4. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
02.06.2025
Tages Session (ab 11 – ca. 19 Uhr)
Abend Session (von 21 Uhr – bis Ende): 4. Runde Herren & Damen Einzel (max. 3 Spiele), 1 x Herren oder Damen Einzel
03.06.2025
Tages Session (ab 12 – 19 Uhr)
Abend Session (ab 21 Uhr bis Ende): Viertelfinale Herren & Damen Einzel und Herren Doppel, 1 x Herren oder Damen Einzel
04.06.2025
Tages Session (ab 12 – 19 Uhr)
Abend Session (ab 21 Uhr – bis Ende): Viertelfinale Herren & Damen Einzel, 1 x Herren oder Damen Einzel
05.06.2025
Ab 14 Uhr bis Ende: Halbfinale 2 x Damen Einzel & Finale Mixed Doppel
06.06.2025
Ab 15 Uhr bis Ende: Halbfinale 2 x Herren Einzel
07.06.2025
Ab 15 Uhr bis Ende: Finale Damen Einzel & Finale Herren Doppel
08.06.2025
Ab 15 Uhr bis Ende: Finale Damen Doppel & Finale Herren Einzel
Wer überträgt die Grand-Slam-Turniere 2025?
Die Übertragung der Australian Open, der French Open und der US Open liegt bis 2031 bei Eurosport. Lediglich Wimbledon läuft bei Sky. Für alle DAZN-Abonnenten gibt es die Möglichkeit, Eurosport 1 sowie Eurosport 2 live zu streamen. Auch Amazon Prime bietet die Möglichkeit, den Eurosport Player als Paket dazu zu buchen. Es bestehen also einige Änderungen gegenüber der Grand-Slam-Übertragung von 2024.
