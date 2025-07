Grand-Slam-Turniere 2025: Zeitplan, Termine, Live-TV und alle Infos

Australian Open in Melbourne (Hartplatz): 12. bis 26. Januar 2025

Roland Garros (French Open) in Paris (Sand): 25. Mai bis 8. Juni 2025

The Championships Wimbledon in London (Rasen): 30. Juni bis 13. Juli 2025

US Open in New York (Hartplatz): 25. August bis 7. September 2025