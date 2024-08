Greifswalder FC - 1. FC Union Berlin live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals

Der Greifswalder FC aus dem gleichnamigen Ort in Mecklenburg-Vorpommern spielt derzeit in der Regionalliga Nordost. Dort befindet sich der Verein im Mittelfeld der Tabelle. Nachdem der Traum des Aufstiegs in die dritte Liga dieses Jahr geplatzt ist, steht nun der DFB-Pokal als Herausforderung an. Die Greifswalder sind dieses Jahr zum zweiten Mal beim DFB-Pokal dabei und haben zudem zum ersten Mal den Titel Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern inne. Beim diesjährigen Pokalspiel muss sich die Mannschaft von Trainer Lars Fuchs gegen einen Bundesligisten unter Beweis stellen.

Der 1. FC Union Berlin ist ein Verein aus dem Ortsteil Köpenick in Berlin. Als Bundesligist ist es ein starker Gegner beim diesjährigen DFB-Pokal. Der Club mit DDR-Vergangenheit schaffte es in der Saison 2018/19 erstmals in die Bundesliga und 2022/23 dann auch in die UEFA Champions League. Die kommende Saison wird Union Berlin mit dem neuen Cheftrainer Bo Svensson bestreiten.

Wann findet das DFB-Pokalspiel zwischen den Greifswaldern und Union Berlin statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

Greifswalder FC - Union Berlin im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Der erste Spieltag des DFB-Pokals findet dem Spielplan nach am 16. August 2024 statt. Das Spiel zischen dem FC Greifswald und dem 1. FC Union Berlin fällt dann auf den 17. August 2024 - also gleich einen Tag später. Für Union dürfte das Spiel eine gute Vorbereitung auf die kommende Saison der Bundesliga sein.

Das Spiel der ersten Runde des DFB-Pokals 24/25 findet am 17. August in Greifswald im Volksstadion statt. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Greifswald gegen Union Berlin live im TV und Stream: Übertragung der ersten Runde des DFB-Pokals

Um dieses Jahr die Spiele des DFB-Pokals in voller Länge zu sehen, werden Sie um ein Abonnement im Pay-TV nicht herumkommen, da die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 von Sky übernommen wird. Die Öffentlich-Rechtlichen werden nur 15 Spiele übertragen, darunter etwa Halbfinale und Finale. Highlights der Spiele werden außerdem auf DAZN und Sport1 gezeigt.

Das Spiel zwischen den Greifswaldern und Union Berlin wird ab 15.20 Uhr auf Sky übertragen. Um die Begegnung dort zu schauen, brauchen Sie das Sport-Paket des Senders. Dieses kostet aktuell 25 Euro pro Monat. Wollen Sie darüber hinaus auch die Bundesliga schauen, ist ein weiteres Abonnement bei Sky nötig. Dieses kostet weitere 35 Euro pro Monat. Die Highlights der Partie finden Sie auch auf den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Hier finden Sie die Informationen rund um das Match nocheinmal gebündelt:

Spiel: Greifswalder FC - 1. FC Union Berlin

Datum: 17. August 2024

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Volksstadion, Greifswald

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Stream: Sky

In den ersten Runden des DFB-Pokals spielen oft Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen gegeneinander. Auch bei diesem Spiel sieht man deutlich die Differenz der Gegner. Die Greifswalder in der Regionalliga spielen, während Union in der Bundesliga reangiert, wird deutlich, wer voraussichtlich den Vorteil der Partie hat. Doch die Vergangenheit des DFB-Pokals hat gezeigt, dass auch die Underdogs überraschen können.