EU-Agentur Frontex hilft bei Sicherheit für Olympia aus

Die europäische Grenzschutzagentur Frontex wird die Sicherheitskräfte bei den Olympischen Spielen in Paris unterstützen. Zwischen Juli und September seien im Schnitt immer 230 Frontex-Offiziere im Olympia-Einsatz, teilte die Behörde an ihrem Sitz in der polnischen Hauptstadt Warschau mit. Es sei der bislang größte Spezialeinsatz in Westeuropa. Allein an den Pariser Flughäfen sollten durchgehend 125 EU-Grenzschützer die französischen Kollegen bei den Einreisekontrollen unterstützen.

Frontex nannte Flughäfen, Seehäfen und Bahnstationen als Haupteinsatzpunkte. Die Grenzschutz-Offiziere sollten den Strom an Passagieren lenken helfen sowie Reisende ohne Einreiseerlaubnis ausfindig machen. Im Einsatz seien auch Spezialisten, die sich mit gefälschten Dokumenten und Identitäten auskennen.

Frankreich als Gastgeber der Olympischen Sommerspiele vom 26. Juli bis zum 11. August bietet selbst Zehntausende Polizisten und Polizisten sowie etwa 15 000 Soldaten auf, um die Sicherheit von Athleten und Publikum zu gewährleisten.