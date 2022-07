Welche Bedeutung hat das Grüne Trikot bei der Tour de France?

Das Grüne Trikot hat bei der Tour de France eine große Bedeutung. Der Fahrer in Grün gilt als bester Sprinter, was nicht unbedingt stimmt. Die Bedeutung erklärt.

Wenn die Tour de France in vollem Gange ist, dann dreht sich vieles um das Gelbe Trikot, immerhin trägt das der Fahrer, welcher in der Gesamtwertung ganz vorne ist. So ist das auch bei der Tour de France 2022 wieder. Für Aufsehen sorgt bei den Etappen aber auch der Fahrer mit dem Grünen Trikot. Viele verbinden diesen mit dem derzeit schnellsten Sprinter der Tour de France, das muss aber nicht der Fall sein. Stattdessen handelt es sich bei dem Fahrer im Grünen Trikot um den Führenden der Punktewertung.

Grünes Trikot: Wie funktioniert die Punktewertung bei der Tour de France?

Bei der Punktewertung fallen sowohl Zwischensprints als auch die Positionierung im Tagesziel ins Gewicht. Die ersten 15 Fahrer erhalten jeweils Punkte. Die Tagesabschnitte erhalten dabei Koeffizienten von 1 bis 6, die je nach Schwierigkeit verteilt werden. Bei jeder Etappe gibt es daher unterschiedlich viele Zähler zu holen.

Bei der Punkteverteilung in der Punktewertung werden traditionell die schnellsten Fahrer auf den Flachetappen begünstigt. Daher hat sich der Eindruck entwickelt, dass es sich beim Fahrer im Grünen Trikot auch um den besten Sprinter der Tour handelt. In den meisten Fällen wird das wohl auch stimmen. Das Grüne Trikot steht damit im Gegensatz zum Bergtrikot mit roten Punkten auf weißem Grund.

Tour de France 2022: So funktioniert die Punkteverteilung

Bei der Tour de France 2022, die vom 1. Juli bis 23. Juli andauert, werden die Zähler bei der Punktewertung wie folgt verteilt:

Die Koeffizienten 1 und 2 werden auf den Etappen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 19 und 21 angewendet. Im Ziel gibt es daher 50-30-20-18-16-14-12-10-8-7-6-5-4-3-2 Punkte für die ersten 15 Fahrer.

werden auf den Etappen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 19 und 21 angewendet. Im Ziel gibt es daher 50-30-20-18-16-14-12-10-8-7-6-5-4-3-2 Punkte für die ersten 15 Fahrer. Den Koeffizienten 3 haben die Etappen 7, 10, 14, 16 inne. Im Ziel heißt es 30-25-22-19-17-15-13-11-9-7-6-5-4-3-2 Zähler für die ersten 15 Rennfahrer . Die Koeffizienten 4 und 5 gibt es auf den Etappen 9,11, 12, 17, 18. Im Ziel: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte für die Top 15.

haben die Etappen 7, 10, 14, 16 inne. Im Ziel heißt es 30-25-22-19-17-15-13-11-9-7-6-5-4-3-2 Zähler für die ersten 15 . gibt es auf den Etappen 9,11, 12, 17, 18. Im Ziel: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte für die Top 15. Die beiden Einzelzeitfahren auf Etappe 1 und 20 erhalten den Koeffizienten 6. Daher können im Ziel die Punkte 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 von den ersten 15 Fahrern abgeräumt werden.

Falls bei der Gesamtwertung rund um das Grüne Trikot nach der letzten Etappe ein Gleichstand herrscht, werden folgende Kriterien berücksichtigt, um einen Gesamtsieger zu bestimmen:

Die Anzahl der Etappensiege Die Anzahl der Siege bei den Zwischensprints Die Platzierung im Gesamtklassement

Grünes Trikot: Liste der Rekordsieger

Rang Name Nation Siege Jahre 1 Peter Sagan Slowakei 7 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 2 Erik Zabel Deutschland 6 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 3 Sean Kelly Irland 4 1982, 1983, 1985, 1989 4 Jan Janssen Niederlande 3 1964, 1965, 1967 4 Eddy Merckx Belgien 3 1969, 1971, 1972 4 Freddy Maertens Belgien 3 1976, 1978, 1981 4 Dschamolidin Abduschaparow Usbekistan 3 1991, 1993, 1994 4 Robbie McEwen Australien 3 2002, 2004, 2006 9 Stan Ockers Belgien 2 1955, 1956 9 Jean Graczyk Frankreich 2 1958, 1960 9 André Darrigade Frankreich 2 1959, 1961 9 Laurent Jalabert Frankreich 2 1992, 1995 9 Thor Hushovd Norwegen 2 2005, 2009 9 Mark Cavendish Vereinigtes Königreich 2 2011, 2021