Gruppen-Coming-out im Profifußball geplant: Was wird am Freitag bekannt gegeben?

Ex-Jugendnationalspieler Marcus Urban hat für Freitag ein Gruppen-Coming-out im Profifußball angekündigt. Nun rudert er aber teilweise zurück. Was passiert, wisse er selbst nicht genau.

Der Ex-Jugendnationalspieler Marcus Urban war vor 16 Jahren der erste deutsche Profifußballspieler, der sich zu seiner Homosexualität bekannt hat. Seitdem habe sich wenig geändert. "Offensichtlich haben sie Angst", sagte der 53-Jährige in einem Interview mit der "Sportschau".

Deshalb will Urban aktive Spieler bei ihrem Coming-out unterstützen und hat die Webseite "Sports Free" ins Leben gerufen. Dort will er zusammen mit seinen Mitstreitern Coming-outs im Profifußball verbreiten. Mehrere Bundesligisten hätten schon hohe Beträge für "Sports Free" gespendet oder zugesagt, darunter Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart, der SC Freiburg und der FC St. Pauli, hatte Urban Ende Dezember mitgeteilt.

Gruppen-Coming-out im Profifußball soll Aufmerksamkeit verteilen

Zudem hat Urban für den Internationalen Tag gegen Homophobie am Freitag (17. Mai) ein Gruppen-Coming-out im Profifußball angekündigt. Ziel ist es, die mediale Aufmerkamkeit auf viele Schultern zu verteilen. In der "Sportschau" sagte Urban, es hätten sich bereits Spieler aus der Bundesliga gemeldet, die keine Angst hätten und nur nach einem Setting oder einem Rahmen gesucht hätten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Doch vor wenigen Tagen dämpfte Urban die Erwartungen vor dem Gruppen-Coming-out am Freitag in einem Interview mit dem Stern. "Aktive Profifußballer halten sich noch zurück", räumte der 53-Jährige auf Nachfrage ein. Was wirklich veröffentlicht wird, wisse man "nicht ganz genau". "Wir werden uns selbst überraschen lassen müssen", so Urban. Doch er sei nicht auf diesen einen Tag fixiert, er wolle mit der Kampagne "einen Rahmen schaffen, der es den Profis leichter macht".

Coming-out im Profifußball: Bislang gibt es nur wenige Beispiele

In Deutschland hat sich bislang kein aktiver Profi geoutet und auch international gibt es nur wenige Beispiele. Eines ist der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto. Er hatte im vergangenen Jahr über seine Homosexualität gesprochen. "Ich bin homosexuell – und ich möchte mich nicht länger verstecken", sagte der 28-Jährige in einem in den sozialen Medien geposteten Video.

2021 hatte sich bereits der australische Profi Josh Cavallo als homosexuell geoutet. "Ich bin stolz, öffentlich bekannt zu geben, dass ich schwul bin", sagte er damals in einem vom Club veröffentlichten Video. In diesem Jahr hat er sich dann symbolträchtig im Stadion seines Clubs Adelaide United FC mit seinem Partner verlobt.