Gute Chancen auf WM-Ticket: Eder gewinnt auch zweite WM-Qualifikation der Turner

Gute Chancen auf WM-Ticket

Eder gewinnt auch zweite WM-Qualifikation der Turner

Die beiden Europameister knacken beim nationalen Test in Saarbrücken die 80-Punkte-Marke. Die Nominierung für die Titelkämpfe in Jakarta erfolgt am Sonntag.
    Timo Eder siegt auch bei der zweiten WM-Qualifikation der Turner.
    Timo Eder siegt auch bei der zweiten WM-Qualifikation der Turner. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

    Mixed-Europameister Timo Eder hat auch die zweite WM-Qualifikation der deutschen Turner gewonnen. Der Ludwigsburger kam bei seinem Mehrkampf in Saarbrücken auf 80,664 Punkte und verwies damit den Hallenser Nils Dunkel (80,364) wie schon beim ersten Test zwei Wochen zuvor in Kienbaum auf den zweiten Platz.

    Beide Athleten gelten mit ihren Resultaten über der 80-Punkte-Marke als sichere Kandidaten für das Ticket nach Jakarta. Die offizielle Nominierung der Auswahl, die den Deutschen Turner-Bund (DTB) bei den Titelkämpfen vom 19. bis 25. Oktober in Indonesien vertreten darf, erfolgt am Sonntag nach einer Sitzung des Lenkungsstabes.

    In der Joachim-Deckarm-Halle hatten sich lediglich sechs Turner diesem letzten und entscheidenden Wettkampf gestellt. Bundestrainer Jens Mildbradt geht davon aus, dass maximal vier Turner mit nach Asien reisen. Bei der Einzel-WM werden nur Medaillen im Mehrkampf und an den einzelnen Geräten vergeben; einen Teamwettbewerb gibt es im Jahr nach den Olympischen Spielen nicht.

