Super Bowl

vor 30 Min.

Halbzeit beim Super Bowl LVI: alle Infos zur Halbzeitshow

Am 13. Februar 2022 kommt es zum großen Finale der NFL-Saison 2021: Der Super Bowl LVI findet statt. Das beliebte Football-Event ist neben dem Sport auch für seine prominent besetzte Halbzeitshow bekannt. Alles, was Sie dazu wissen sollten, lesen Sie in diesem Artikel.