Hockeyteam des TSV Schwaben verpasst Playoffs

Ein 9:9 gegen Grünwald reicht dem TSV Schwaben nicht, um die Entscheidungsspiele zur Oberliga zu erreichen.

An Ende hat nur ein Tor den Hockey-Männern des TSV Schwaben Augsburg gefehlt. Mit 9:9 trennten sich die Schwaben im Spitzenspiel der Verbandsliga I vom TSV Grünwald. Im Parallelspiel setzte sich TSV Bad Reichenhall mit 7:4 gegen den ASV München II durch. Damit sind die Berchtesgadener Meister, Augsburg ist mit lediglich einem Tor Unterschied Zweiter. Zunächst war der Klub aus Bad Reichenhall nicht sicher, ob er sich einen möglichen Aufstieg in die Oberliga zutraut. Doch nach kurzer Überlegung nehmen die Oberbayern die Aufstiegsspiele in Angriff. Die Mannschaft von Trainer Florian Mötschel muss sich damit begnügen, wie schon im Feld, so auch in der Halle, eine begeisternde Saison abgeliefert zu haben.

Im Topspiel gegen Grünwald in der Erhard-Wunderlich-Sporthalle in Augsburg gelang es während des gesamten Spielverlaufs keiner Mannschaft, sich entscheidend abzusetzen. Beide Teams boten Hallenhockey auf hohem Niveau. Bemerkenswert war die Strafecken-Quote der Gastgeber, die bei einhundert Prozent lag. Sechs von sechs Ecken endeten mit einem TSV-Torjubel. Augsburg eröffnete das Match durch eine erfolgreiche Ecke von Klaudius Höhne, der insgesamt vier Mal erfolgreich war. Simon Jocher (3), Kerim Kaytas und Sebastian Frauenknecht mit dem 9:9-Ausgleich erzielten die weiteren Tore für Augsburg.

Die Feldhockeysaison beginnt für die Augsburger am 20. April

Wenige Sekunden vor Schluss verhinderte Kapitän Moritz Deuble mit einer Abwehraktion auf der eigenen Torlinie den Siegtreffer von Grünwald. Das Unentschieden sollte letztendlich jedoch nicht zur erhofften Qualifikation für die Aufstiegsspiele reichen. Bad Reichenhall kämpft nun mit TB Erlangen um den freien Platz in der Hockey-Oberliga. Nach einer kurzen Pause beginnt für den TSV Schwaben die Vorbereitung auf die Feldsaison, die die Augsburger am 20. April mit dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth fortsetzen. In der Oberliga belegt der Aufsteiger aus Augsburg nach vier Spieltagen den vierten Platz in der acht Teams umfassenden Klasse.

Die zweite Mannschaft des TSV Schwaben verlor mit 0:3 gegen die SpVgg Höhenkirchen. Dabei fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive. Im letzten Saisonspielspiel gegen TuS Obermenzing 3 hat die TSV-Reserve die Chance, mit einem Sieg dem Abstieg zu entgehen.

