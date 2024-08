Hallescher FC - FC St. Pauli live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokal 24/25

Der DFB-Pokal geht 2024/25 in eine neue Runde. Mit dabei sind unter anderem der Hallescher FC und der FC St. Pauli, die in der ersten Runde des Turniers aufeinandertreffen. Zuletzt konnte der FC nach insgesamt dreizehn Jahren Zweitklassigkeit am 33. Spieltag der abgelaufenen Spielzeit 2023/24 den Aufstieg in die Bundesliga festmachen. Am letzten Spieltag krönten sich die Kiezkicker mit einem Sieg gegen Wehen Wiesbaden außerdem zum Meister der 2. Liga.

Künftig spielt der FC St. Pauli also wieder in der höchsten deutschen Spielklasse, während der Hallescher FC am Ende der vergangenen Saison den Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga Nordost hinnehmen musste. Trainiert wird die Mannschaft von Mark Zimmermann, bei St. Pauli steht Alexander Blessin an der Seitenlinie.

Während der Spielbetrieb in der Regionalliga bereits wieder läuft, startet die neue Bundesliga-Saison erst am 23. August. Die erste Runde des DFB-Pokals 24/25 findet unterdessen vom 16. bis zum 19. August statt. Wann genau wird das Pokalspiel zwischen dem Hallescher FC und dem FC St. Pauli ausgetragen? Wo gibt es die Partie im Free-TV und Stream zu sehen? Alle wichtigen Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Hallescher FC - FC St. Pauli im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 entsprechend findet die Partie zwischen dem Hallescher FC und dem amtierenden Zweitliga-Meister St. Pauli am Freitag, dem 16. August 2024 statt. Der Anstoß erfolgt planmäßig um Punkt 18 Uhr. Ausgetragen wird das Pokalspiel im Leuna-Chemie-Stadion in Halle an der Saale. Es handelt sich dabei um das Heimstadion des Hallescher FC. Bis 2021 war es unter seinem ehemaligen Namen „Erdgas Sportpark“ bekannt.

Hallescher FC gegen St. Pauli live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Insgesamt 15 Spiele des DFB-Pokals 24/25 werden im Free-TV gezeigt, darunter die beiden Halbfinals und das Finale, welches für den 24. Mai 2025 geplant ist. Zuständig für die Übertragung des Turniers im linearen Fernsehen sind das ZDF und die ARD. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt derweil alle 63 Spiele des DFB-Pokals live und in voller Länge. Dazu zählt auch die Begegnung zwischen dem Hallescher FC und St. Pauli in der ersten Runde. Um kein einziges Pokalspiel zu verpassen, ist ein Sky-Abo vonnöten. Aktuell gibt es das Sport-Paket ab 25 Euro pro Monat.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokalspiels auf einen Blick:

Spiel: Hallescher FC vs. FC St. Pauli (DFB-Pokal, Runde 1)

Datum: Freitag, 16. August 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Leuna-Chemie-Stadion, Halle an der Saale (ST)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Hallescher FC vs. FC St. Pauli im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Die Frage nach der Bilanz ist in diesem Fall schnell beantwortet, denn der Hallescher FC und St. Pauli standen sich bislang noch nie in einem Pflichtspiel gegenüber. Dennoch dürfte der Bundesliga-Aufsteiger im Hinblick auf das DFB-Pokalspiel die Favoritenrolle einnehmen, alleine aufgrund des Klassenunterschieds und der Tatsache, dass die Mannschaft von Alexander Blessin mit dem Aufstieg und der Meisterschaft zuletzt zwei besondere Erfolge verbuchen konnte. Andererseits haben die Spieler aus Halle den Heimvorteil und somit die größere Anzahl an Fans auf ihrer Seite. Ob das am Ende ausschlaggebend sein wird, bleibt abzuwarten.