DFB-Pokal 23/24: Hallescher FC - Greuther Fürth live im TV und Stream

Im DFB-Pokal muss der Hallescher FC gegen Greuther Fürth ran. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels live im TV und Stream.

Gefühlt ist die letzte Saison gerade erst fertig gespielt, da geht es schon in die nächste Runde: Im August stehen die ersten Spiele im DFB-Pokal 23/24 an. So müssen in der ersten Runde unter anderem der Hallescher FC und die SpVgg Greuther Fürth gegeneinander auf den Platz.

Sie wollen wissen, wann genau das Spiel zwischen dem Hallescher FC und der Spielvereinigung Greuther Fürth stattfindet und wie und wo man es ansehen kann? Hier kommen alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels live im TV und Stream. Auch die Frage, ob es eine Übertragung im Free-TV gibt, wird beantwortet.

Hallescher FC vs. SpVgg Greuther Fürth im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der DFB-Pokals 2023/24 ist das Spiel zwischen dem Halleschen FC und Greuther Fürth für Mitte August angesetzt. Die neue Saison des DFB-Pokals fing am 11. August 2023 an. Für die beiden Mannschaften fällt die Entscheidung jedoch erst einen Tag später: Am 12. August 2023 treffen die Teams aufeinander. Der Anstoß ist auf 18 Uhr terminiert.

Hallescher FC vs. SpVgg Greuther Fürth : 12. August 2023, 18 Uhr

Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

Für alle, die darauf gehofft haben, die Übertragung des DFB-Pokals 2023/24 im Free-TV verfolgen zu können, kommt die enttäuschende Nachricht vorneweg: ein großer Teil der Spiele wird nur vom Bezahlsender Sky gezeigt. Nur 15 Partien übernehmen die öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF. Dazu zählen die beiden Halbfinalspiele sowie das Endspiel. Die Partie zwischen dem Halleschen FC und Greuther Fürth gehört leider nicht dazu. Hierfür müssen alle Fans also auf das Angebot von Sky zurückgreifen. Aktuell kann man dort ein Jahresabo für 20 Euro monatlich abschließen.

Spiel: Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Samstag, 12. August 2023

Samstag, 12. August 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Ort: Leuna-Chemie-Stadion in Halle

Leuna-Chemie-Stadion in Halle Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: Hallescher FC gegen SpVgg Greuther Fürth live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Ein großer Teil der Spiele im DFB-Pokal 23/24 sind nur über den kostenpflichtigen Streaminganbieter Sky zu empfangen. Für alle, die hierfür kein Abonnement abschließen wollen, aber trotzdem hautnah an den Spielen dran sein möchten, haben wir eine Alternative: unseren Live-Ticker. Hier gibt es vollkommen kostenfrei immer das Neuste von den Spielen des DFB-Pokals 23/24 - damit sind Sie garantiert aktuell über die Aufstellungen der Mannschaften informiert und verpassen keine Tore, Karten oder Freistöße.

Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Laut fußballdaten.de sind die beiden Vereine bisher nicht direkt aufeinander getroffen. Aus der Bilanz lässt sich dementsprechend keine Prognose für den Verlauf des Spiels ableiten. Ein klares Indiz dafür, wer als Favorit auf den Platz geht, geben aber die unterschiedlichen Ligen, in denen die beiden Vereine spielen: Während Greuther Fürth in der 2. Fußballbundesliga zu Hause ist und bereits Ausflüge in die 1. Bundesliga unternommen hat, ist der Verein aus Halle aktuell in der 3. Liga unterwegs. Vorbestimmt ist damit das Ergebnis aber natürlich noch nicht. Schließlich ist es auch Teil der Magie des DFB-Pokals, dass niedrigklassigere Mannschaften die Chance bekommen, sich gegen die großen Namen zu beweisen.