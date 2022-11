HSV liefert stabile Saison, doch es gibt ein Problem

Sportlich liefert der HSV bislang eine halbwegs stabile Saison ab. Für Unruhe sorgt jetzt Abwehrspieler Mario Vuskovic, gegen den ein Doping-Verfahren eingeleitet wurde.

Es war kurz nach Spielende. Im Stadion feierten die 55.246 Fans mit den Spielern den spektakulären 4:2-Sieg gegen Sandhausen. Trainer Tim Walter betrat polternd die Katakomben im Stadion, warf mit Vehemenz seine Wasserflasche in die Ecke und schrie: „Nur der HSV“, bevor er in der Kabine verschwand. „Es musste alles mal raus“, beschrieb er später seinen Gemütszustand in der Pressekonferenz, in der die Meldung des Tages aber noch nicht öffentlich bekannt war: Bei einer Routinekontrolle der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada) wurde bei Innenverteidiger Mario Vuskovic die Substanz Erythropoetin, bekannt unter dem Begriff Epo, festgestellt. Insbesondere in der Leichtathletik und im Radsport war und ist Epo ein beliebtes Dopingmittel.

HSV-Spieler Vuskovic wegen Dopingverdachts suspendiert

Die Kontrolle fand bereits Mitte September statt, am Freitagnachmittag wurde der HSV informiert und gleichzeitig untersuchten Staatsanwaltschaft und Kripo in der HSV-Kabine den Spind des Kroaten, ohne aber etwas Verdächtiges zu finden. Vuskovic wurde sofort suspendiert, dem 20-Jährigen droht eine lange Sperre.

Mit dem Wissen des Dopingfalles war der Katakomben-Auftritt des Trainers nachvollziehbar. Das Spiel selbst hatte Walter und den Fans viel Freude bereitet, auch wenn nicht alles optimal gelaufen war. Am Ende aber stand ein 4:2-Erfolg. „Jetzt gehen wir mit einem Zwei-Punkte-Schnitt in die Pause, das ist sehr ordentlich, deshalb bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft und auf jeden einzelnen Spieler“, sagte Walter, der auf Nachfrage nicht sagen wollte, wer ihn in der Hinrunde besonders überzeugt hat.

Beispielsweise Robert Glatzel mit elf Saisontoren: „Es war einfach überragend, mit so einem Heimsieg die Hinrunde zu beenden“, sagte der Torjäger. Oder Ludovit Reis, die Entdeckung der Saison: „Das war ein richtig schöner Abschluss für uns und für alle Fans, wir stehen jetzt auf dem zweiten Platz, und das müssen wir auch in der Rückrunde bestätigen.“ Walter hätte auch Daniel Heuer Fernandes nennen können. Am Sonntag startete der HSV-Tross gen Los Angeles. Ziel der zehntägigen Reise: Den HSV international sichtbar machen, vom US-Sport lernen und das eigene Team- und Wir-Gefühl stärken. Mario Vuskovic war nicht mit an Bord.