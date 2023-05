"Hamburger Derby" 2023 heute: Zeitplan, Übertragung und Ergebnisse

Beim "Hamburger Derby" 2023 trifft sich wieder die Elite des Reitsports. Hier erfahren Sie alles rund um Zeitplan, Ergebnisse und die Übertragung des Deutschen Spring- und Dressur-Derbys im TV und Stream.

Es ist eines der größten Reitsportevents des Landes: Das Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg. Das auch als "Hamburger Derby" bekannte Turnier ist dabei nicht nur für den deutschen Reitsport ein besonderer Termin. Denn der Reit-Parcous in Klein Flottbek ist nicht nur der älteste, sondern gilt auch als schwierigster Parcours der Welt. Bereits seit 1920 treten die Sportler bei dem Wettkampf gegeneinander an.

So ein Event zieht selbstverständlich nicht nur die deutschen Reiter in die Hansestadt. Den Titel "Derby-Sieger" des schwierigsten Reit-Parcours der Welt will sich natürlich jeder Dressur-Reiter holen. So kommt es, dass sich die internationale Reit-Elite in Hamburg für das Derby versammelt. Schließlich darf man den Titel "Derby-Sieger" ja auch sein Leben lang tragen! Doch nicht nur der Parcours an sich ist etwas besonderes. Auch das Wettkampf-Programm des altehrwürdigen Turniers hat seine Besonderheiten. Einzigartig ist hierbei der internationale Grand Prix mit Pferdewechsel. Nirgendwo sonst gibt es diese Prüfungsform.

Wie genau der Zeitplan beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg aussieht, erfahren Sie hier. Außerdem halten wir Sie über die Ergebnisse des Turniers auf dem Laufenden. Auch wo Sie die Wettkämpfe im TV oder Stream sehen können, haben wir für Sie recherchiert.

"Hamburger Derby" 2023: Der Zeitplan des Turniers

Die Wettkämpfe starteten am Mittwoch, dem 17. Mai und dauern bis zum 21. Mai an. Am Tag vor dem offiziellen Beginn wurden die Pferde untersucht und es gab ein "warm up" für die Tiere. An den folgenden Tagen finden dann von morgens bis abends die Wettkämpfe statt.

Das ist der Zeitplan für das "Hamburger Derby" 2023:

Wochentag/Datum Wettkampf Uhrzeit Mittwoch, 17. Mai Classic Tour: Opening Class 9.00 Uhr Theurer Trucks 2GO Youngster Tour: Int. jumping competition against the clock for 7year old horses 10.50 Uhr Theurer Trucks 2GO Youngster Tour: Int. jumping competition against the clock for 8year old horses im Anschluss an den vorherigen Wettkampf Derby Tour: 1. Qualifikation für das Deutsche Spring-Derby 14.00 Uhr NFR Trophy 17.05 Uhr Donnerstag, 18. Mai Preis des Bauernblatt EN GARDE Amateur Trophy - Small Tour 8.00 Uhr Preis der " Deutsche Vermögensberatung AG 10.05 Uhr Fohlen-Präsentation des Holsteiner Verbandes 12.45 Uhr Preis der Liselott u. Klaus Rheinberger Stiftung 13.00 Uhr Championat von Hamburg 13.40 Uhr Preis des Hof Etzer Heide:

German Pony-Dressage-Derby 15.30 Uhr Fohlen-Auktion des Holsteiner Verbandes 16.55 Uhr Preis der Büttner Group 18.10 Uhr Preis des Bauernblatt

EN GARDE Amateur Trophy - Large Tour 19.50 Uhr Freitag, 19. Mai Preis des Bauernblatt

EN GARDE Amateur Trophy - Medium Tour 8.15 Uhr Theurer Trucks 2GO Youngster Tour: Int. jumping competition in two-phases for 7year old horses 10.10 uhr Theurer Trucks 2GO Youngster Tour: Int. jumping competition in two-phases for 8year old horses im Anschluss an den vorherigen Wettkampf Preis von uvex sports - in memoriam Rosemarie Springer 11.00 Uhr Preis der Deutschen Kreditbank AG - Derby Tour: 2. Qualifikation für das Deutsche Spring-Derby 13.30 Uhr German Pony-Dressage-Derby 15.00 Uhr Flottbek 5Star 16.50 Uhr EN GARDE Amateur Trophy - Small Tour 19.35 Uhr Samstag, 20. Mai EN GARDE Amateur Trophy - Medium Tour 8.00 Uhr Classic Tour 9.40 Uhr Dressage Comp. for 7-9 year old up and coming horses 10.00 Uhr Preis von HKM 11.55 Uhr KASA Brandt-Preis 13.15 Uhr LONGINES Grand Prix of Hamburg 15.15 Uhr Preis des Helenenhofes, Fam. Schwiebert 15.15 Uhr Grand Prix Freestyle, gestiftet von Freiherr von Jenisch 17.00 Uhr Speed-Derby 18.20 Uhr EN GARDE Amateur Trophy - Large Tour ~19.35 Uhr Sonntag, 21. Mai EN GARDE Amateur Trophy - Small Tour 7.45 Uhr EN GARDE Amateur Trophy - Medium Tour im Anschluss an den vorherigen Wettkampf EN GARDE Amateur Trophy - Large Tour im Anschluss an den vorherigen Wettkampf Selleria Equipe presents:German Pony-Dressage-Derby - Final 9.15 Uhr Amateur - Jumping-Derby of the EN GARDE Amateur Trophy - Small Tour 10.45 Uhr Amateur - Jumping-Derby of the EN GARDE Amateur Trophy - Medium Tour im Anschluss an den vorherigen Wettkampf Amateur - Jumping-Derby of the EN GARDE Amateur Trophy - Large Tour im Anschluss an den vorherigen Wettkampf ALMASED 63. German Dressage Derby 11.00 Uhr CDN - Dressage Comp. for 7-9 year old up and coming horses 13.30 Uhr IDEE KAFFEE presents: 92. Deutsche Spring-Derby 14.00 Uhr

Übertragung: "Hamburger Derby" 2023 im TV und Stream

In anderen Ländern genießt der Reitsport heute ein deutlich höheres Ansehen als in Deutschland. Hierzulande bleibt neben "König Fußball" generell kaum Platz für die Übertragung anderer Sportarten. Das Dressur-Reiten bleibt da meistens auf der Strecke. Doch beim "Hamburger Derby" ist das anders: Da es sich bei diesem Reit-Turnier um ein so wichtiges und geschichtsträchtiges Event handelt, wird zumindest ein kleiner Teil davon auch im TV übertragen. Der NDR zeigt im Rahmen der Sendung "Sportclub live" ca. zwei Stunden lang das Turnier live. Das gilt für Donnerstag, Freitag und Sonntag.

Übertragung im TV:

Donnerstag, 18. Mai: NDR "Sportclub live", 14.45 - 16.30 Uhr

"Sportclub live", 14.45 - 16.30 Uhr Freitag, 19. Mai: NDR "Sportclub live", 14.00 - 16.00 Uhr

"Sportclub live", 14.00 - 16.00 Uhr Sonntag, 21. Mai: NDR "Sportclub live", 13.30 - 16.00 Uhr

Auch im Stream kann das Turnier gesehen werden. Dort sogar in weit größerem Umfang als im TV. Auf clipmyhorse.tv werden die meisten deutschen Wettkämpfe gezeigt, das "Hamburger Derby" bildet da keine Ausnahme. Um das Angebot vollumfänglich genießen zu können, muss allerdings ein Abo für den Streamingservice abgeschlossen werden.

"Hamburger Derby" 2023: Das sind die Ergebnisse

Die Ergebnisse der einzelnen Prüfungen werden von den Reitsport-Fans genau beobachtet. Der Veranstalter stellt neben dem Zeitplan auch die Ergebnisse vom "Hamburger Derby" auf seiner Homepage ins Netz. So sind sie für alle interessierten jederzeit abrufbar. Dort findet sich auch eine ausführliche Liste der am "Hamburger Derby" 2023 teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler.