Die jungen Wilden sorgen für Lacher im deutschen Team

Die deutschen Handballer sind nach den Auftaktsieg gut gelaunt. Nun geht der Blick nach auf das zweite Gruppenspiel am Sonntag gegen Nordmazedonien.

Das Blitzeis in der Hauptstadt erwischte beinahe auch die deutschen Handballer. „Ich hätte fast die Grätsche gemacht“, verriet Linksaußen Rune Dahmke, der sich aber auf den Beinen hielt. Nach dem berauschenden EM-Auftakt samt Zuschauer-Weltrekord und 27:14-Sieg über die Schweiz in Düsseldorf hat die Auswahl des Deutschen Handballbundes ( DHB) mittlerweile ihr Quartier in Berlin am Lützowufer bezogen – und natürlich ist die Stimmung prächtig. Was einerseits am Traumstart ins Turnier, aber auch an den jungen Spielern im Team liegt.

Die jungen Wilden fühlen sich in der DHB-Auswahl wohl

„Manch einer von denen ist mein Kryptonit, da haue ich mich weg“, sagte Dahmke und nannte namentlich Torwart David Späth von den Rhein-Neckar Löwen und Kreisläufer Justus Fischer von der TSV Hannover-Burgdorf. „Das ist brutal, was die da abziehen. Die können teilweise ganze Sketche aus dem Internet komplett in perfekter Absprache zitieren“, sagte Dahmke. Und lachte schon, als er nur über die U-21-Weltmeister sprach. Neben Späth und Fischer sind auch Renars Uscins und Nils Leichtlein dabei. Bisweilen stellen sie den 30-jährigen Dahmke aber vor ein paar Probleme: „Manche Sachen verstehe ich nicht immer sofort, so ein paar Sprüche oder Mimes aus dem Internet. Da muss ich nachfragen, da müssen sie mich abholen.“ Dabei sei er doch gar nicht so alt, betonte der Kieler: „Und ein Handy habe ich auch.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Die jungen Wilden wiederum fühlen sich in der DHB-Auswahl bestens aufgenommen. „Keiner gibt uns das Gefühl, dass wir die Jungen sind, sondern ein Teil des Teams“, sagte Späth vor der zweiten Vorrundenbegegnung am Sonntag (20.30) gegen Nordmazedonien. Kurzum: Die Mannschaft ist auch wirklich eine Mannschaft, sie wächst und sitzt viel zusammen. Vor allem nach den Mahlzeiten.

Deutschlag gegen Nordmazedonien ist das nächste Spiel

„Wir trinken zusammen einen Kaffee und gehen nicht schnell auf unsere Zimmer. Das ist die schönste Zeit“, findet Dahmke. Die DHB-Stars tauschen sich über „Gott und die Welt, das letzte und das nächste Spiel“ aus. Und natürlich, gibt der Kieler zu, sei es auch ganz „spannend“ zu hören, was „in den anderen Vereinen so abgeht“.

Mit einem Sieg über die Nordmazedonier können die Deutschen am Sonntag schon den Einzug in die Hauptrunde perfekt machen, der Gegner vom Balkan verlor sein Auftaktspiel gegen Olympiasieger Frankreich mit 29:39. Doch Dahmke warnte davor, von einem „Selbstgänger“ auszugehen: „Wir treffen auf eine Mannschaft, die mit Herzblut und über die Emotionen kommt und für die es die letzte Chance ist, hier etwas zu reißen. Das werden wir merken.“

Lesen Sie dazu auch

Entsprechend gelte es für den EM-Gastgeber, „nicht den Kopf zu verlieren. Es kann sein, dass wir in der 50. Minute ein Tor hintenhängen. Aber dann müssen wir die Ruhe bewahren und auf unsere Qualitäten vertrauen.“