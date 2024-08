Handball bei Olympia 2024: Termine und Übertragung live im Free-TV und Stream

Bei den letzten Olympischen Sommerspielen in Tokio konnten weder die deutschen Handball-Männer noch die deutschen Handball-Frauen ein Platz auf dem Treppchen ergattern. Die Männer landeten auf Platz 6 und die Damen schieden bereits in der Vorrunde aus. Dieses Jahr finden die Olympischen Spiele in Frankreich statt und die Karten werden neu gemischt. Los geht es am 26. Juli 2024 mit der offiziellen Eröffnungsfeier. Die fand dieses Jahr nicht in einem Stadion, sondern auf Booten auf der Seine in Paris statt. Die Handballspiele starten jedoch genau wie Fußball und Rugby schon einen Tag vor der Eröffnungsfeier. Wie ist der Zeitplan und wo werden die Spiele im TV und Stream übertragen?

Handball bei Olympia: Zeitplan und Termine

Laut offiziellem Zeitplan der Olympischen Sommerspiele 2024 starten die Handballspiele am Donnerstag, den 25. Juli 2024, um 9 Uhr mit der Vorrunde der Damen. Am Samstag, den 27. Juli 2024, geht dann auch die Vorrunde der Herren los, bis dann am 6. und 7. August 2024 die K.O.-Phase beginnt. Die Männer werden von Trainer Alfred Gíslason gecoacht und die Frauen verlassen sich auf Trainer Markus Gaugisch. Hier finden Sie den Zeitplan sowie die Free-TV-Sender, welche die Spiele übertragen im Überblick:

Donnerstag, 25. Juli 2024:

Slowenien - Dänemark, 9 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A, Eurosport1

Niederlande -Angola, 11 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B, Eurosport1

Spanien - Brasilien, 14 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B, Eurosport1

Deutschland - Südkorea, 16 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A, Eurosport1

Ungarn - Frankreich, 19 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B

Norwegen - Schweden, 21 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A

Samstag, 27. Juli 2024:

Spanien - Slowenien, 9 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A

Ungarn - Ägypten, 11 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Kroatien - Japan, 14 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A

Norwegen - Argentinien, 16 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Deutschland - Schweden, 19 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A, ARD & Eurosport1

Dänemark - Frankreich, 21 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Sonntag, 28. Juli 2024:

Brasilien - Ungarn, 9 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B

Republik Korea - Slowenien, 11 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A

Schweden - Deutschland, 14 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A, ZDF & Eurosport1

Dänemark - Norwegen, 16 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A

Angola - Spanien, 19 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B

Frankreich - Niederlande, 21 Uhr Damen Vorrunde Gruppe B

Montag, 29. Juli 2024:

Japan - Deutschland, 9 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A, ARD & Eurosport1

Slowenien - Kroatien, 11 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A

Ägypten - Dänemark, 14 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Schweden - Spanien, 16 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A

Frankreich - Norwegen, 19 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Argentinien - Ungarn, 21 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Dienstag, 30. Juli 2024:

Deutschland - Slowenien, 9 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A, ZDF & Eurosport1

Norwegen - Republik Korea, 11 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A

Niederlande - Spanien, 14 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B

Ungarn - Angola, 16 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B

Frankreich - Brasilien, 19 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B

Schweden - Dänemark, 21 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A

Mittwoch, 31. Juli 2024:

Norwegen - Ungarn, 9 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Kroatien - Deutschland, 11 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A, ARD & Eurosport1

Spanien - Japan, 14 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A

Slowenien - Schweden, 16 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A

Frankreich - Ägypten, 19 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Dänemark - Argentinien, 21 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Donnerstag, 1. August 2024:

Niederlande - Brasilien, 9 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B

Republik - Schweden, 11 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A

Spanien - Ungarn, 14 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B

Angola - Frankreich, 16 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B

Deutschland - Dänemark, 19 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A, ZDF & Eurosport1

Slowenien - Norwegen, 21 Uhr Damen Vorrunde Gruppe A

Freitag, 2. August 2024:

Ungarn - Dänemark, 9 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Argentinien - Frankreich, 11 Uhr Herren Vorrunde Gruppe B

Kroatien - Schweden, 14 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A

Deutschland - Spanien, 16 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A, ARD & Eurosport1

Japan - Slowenien, 19 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A

Norwegen - Ägypten, 21 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Samstag, 3. August 2024:

Ungarn - Niederlande, 9 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B

Spanien - Frankreich, 11 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B

Brasilien - Angola, 14 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe B

Slowenien - Schweden, 16 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A

Norwegen - Deutschland, 19 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A, ZDF & Eurosport1

Dänemark - Republik Korea, 21 Uhr, Damen Vorrunde Gruppe A

Sonntag, 4. August 2024:

Schweden - Japan, 9 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A

Ägypten - Argentinien, 11 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Deutschland - Slowenien, 14 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A, ARD & Eurosport1

Ungarn - Frankreich, 16 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Dänemark - Norwegen, 19 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe B

Spanien - Kroatien, 21 Uhr, Herren Vorrunde Gruppe A

Dienstag, 6. August 2024:

Damen Viertelfinale, 9.30 Uhr, ARD

Damen Viertelfinale, 13.30 Uhr, ARD

Damen Viertelfinale, 17.30 Uhr, ARD

Damen Viertelfinale, 21. 30 Uhr, ARD

Mittwoch, 7. August 2024:

Herren Viertelfinale, 9.30 Uhr, ZDF

Herren Viertelfinale, 13.30 Uhr, ZDF

Herren Viertelfinale, 17.30 Uhr

Herren Viertelfinale, 21. 30 Uhr

Donnerstag, 8. August 2024:

Damen Halbfinale, 16.30 Uhr, ARD

Damen Halbfinale, 21.30 Uhr, ARD

Freitag, 9. August 2024:

Herren Halbfinale, 16.30 Uhr, ZDF

Herren Halbfinale, 21.30 Uhr, ZDF

Samstag, 10. August 2024:

Damen Spiel um Platz 3, 10 Uhr, ARD

Damen Finale, 15 Uhr, ARD

Sonntag, 11. August. 2024:

Herren Spiel um Platz 3, 9 Uhr, ZDF

Herren Finale, 13.30 Uhr, ZDF

Handball bei Olympia 2024: Übertragung im TV und Stream

Die Olympischen Sommerspiele 2024 werden sowohl im Free-TV als auch im Stream übertragen. Die Rechte für die Übertragung von Olympia 2024 hat sich Warner Bros. Discovery gesichert. Einige Wettkämpfe werden also live bei Eurosport 1 zu sehen sein. Auch ARD und ZDF haben Sublizenzen und werden einzelne Wettkämpfe im TV übertragen. Bei insgesamt 32 Disziplinen und 329 Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen kann jedoch nicht jeder Wettkampf im linearen TV-Programm übertragen werden.

Auf discovery+ werden zwar alle Wettkämpfe im Stream übertragen, hierfür muss man jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Alle Handballspiele, welche auf Eurosport1 zu sehen sind, laufen zeitgleich und ganz ohne zusätzliche Kosten auf dem Streaming-Portal Joyn. Auch ARD und ZDF werden vereinzelte Events im Stream übertragen. Ist dies der Fall, werden die Handballspiele bei Olympia 2024 über den ARD-Livestream und den ZDF-Livestream übertragen. (lob)