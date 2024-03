Füchse Berlin bleiben Tabellenführer

Berlins Handballer sind weiterhin Spitzenreiter. Gegen den Tabellenletzten tun sich die Füchse aber extrem schwer. Im Nord-Derby gibt es einen klaren Sieger.

Die Füchse Berlin haben ihre Tabellenführung in der Handball-Bundesliga nur mit Mühe verteidigt. Der Hauptstadt-Club um Welthandballer Mathias Gidsel hatte beim 35:34 (18:16) über Tabellenschlusslicht HBW Balingen-Weilstetten allerdings mehr Probleme als erwartet.

Beim 21. Saisonsieg der Berliner war Hans Lindberg mit zehn Toren bester Werfer auf dem Parkett. Mit einem Sieg im Abendspiel gegen den Bergischen HC kann Champions-League-Sieger SC Magdeburg Anschluss an die Füchse halten.

Flensburg gewinnt Derby gegen Kiel klar

Die Berliner taten sich gegen den Aufsteiger extrem schwer. Selbst eine Sechs-Tore-Führung brachte den Hausherren keine Sicherheit. Die Fehlwurfquote bei den Füchsen erhöhte sich, während die Gäste ihre Chancen besser nutzten. Nach der Pause verwaltete die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert ihren Vorsprung, ohne zu überzeugen. Das Wurfglück war auf der Seite der stark aufspielenden Gäste, die für ihren engagierten Auftritt nicht belohnt wurden.

Schon am Samstag hatte die SG Flensburg-Handewitt das 110. Schleswig-Holstein-Derby gegen den THW Kiel klar gewonnen. Der 33:26 (13:10)-Auswärtssieg war der 40. Erfolg der SG und zugleich der höchste in der Bundesliga in der Kieler Arena. Mit 39:11 Punkten bleiben die Flensburger Tabellendritter. Der THW fiel mit 34:14 Zählern auf Rang fünf zurück und kann einen Champions-League-Start in der kommenden Saison wohl abschreiben.

(dpa)