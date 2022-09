HBL will viel mehr Geld in Nachwuchsarbeit investieren

Die Handball-Bundesliga will sich künftig finanziell stärker bei der Ausbildung von Talenten engagieren.

"Wir werden sehr bald mit einem Konzept herauskommen. Wir müssen spätestens bis zur Heim-WM 2027 eine Mannschaft haben, die um den Titel mitspielt. Das werden wir jetzt angehen, da wird die HBL sehr viel Geld investieren und den Verband entsprechend unterstützen", kündigte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Mittwochabend nach dem Supercup zwischen Pokalsieger THW Kiel und Meister SC Magdeburg in Düsseldorf an.

Nach Ansicht des 57-Jährigen müsse die Nachwuchsarbeit so gestaltet werden, "dass wir auch mal einen 21-Jährigen herausbringen, der in Magdeburg oder Kiel spielen kann. Ich denke, da machen wir derzeit einiges falsch", sagte Bohmann. Es gelte daher, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen.

(dpa)