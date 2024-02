Kantersieg gegen Melsungen: Magdeburg mit Titelambitionen

Die Handballer des SC Magdeburg sind seit nunmehr 29 Pflichtspielen ungeschlagen. Auch die MT Melsungen kann die Erfolgsserie nicht stoppen.

Spitzenreiter SC Magdeburg hat mit einer Machtdemonstration im Topspiel gegen die MT Melsungen seine Titelambitionen in der Handball-Bundesliga eindrucksvoll untermauert.

Der Champions-League-Sieger entschied das Duell gegen den Pokal-Halbfinalisten deutlich mit 39:24 (16:11) für sich und führt die Tabelle mit nunmehr 36:4 Punkten weiter vor den Füchsen Berlin (34:4) an. Der Hauptstadt-Club war am Sonntagabend beim HSV Hamburg gefordert.

Mit dem Kantersieg bauten die Magdeburger ihre Erfolgsserie auf wettbewerbsübergreifend 29 Spiele ohne Niederlage aus. "Die Freude ist riesig, die Serie langsam unheimlich. Wir versuchen, sie so lange wie möglich fortzusetzen", sagte Linksaußen Matthias Musche. Der 31-Jährige, der seinen Vertrag beim Vizemeister vor dem Anpfiff bis 2027 verlängerte, steuerte vier Tore zum Erfolg bei. Überragender Mann beim Sieger war Torhüter Nikola Portner, der 13 Würfe parierte.

Schon in der ersten Halbzeit hatte der SCM, der am vergangenen Mittwoch die letzten Meisterträume von Titelverteidiger THW Kiel zerstört hatte, die Partie voll im Griff und lag phasenweise mit acht Toren vorn. Nach dem Wechsel baute das Team von Trainer Bennet Wiegert die Führung kontinuierlich aus und deklassierte die Nordhessen am Ende unter dem Jubel der 6600 Zuschauer. Trotz der Erfolgsserie mahnte Wiegert jedoch: "Der Umgang damit darf nicht selbstverständlich werden."

(dpa)