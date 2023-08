Handball-Bundesliga live im TV und Stream: Alle Infos zu Spielplan und Übertragung

Die Handball-Bundesliga-Saison 2023/24 startet: Hier finden Sie alle Infos rund um Spielplan, Termine und zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Eine neue Handball-Bundesliga startet in die Saison 2023/24. Begleitet wird die neue Spielzeit nicht nur von einem neuen Spielplan und Terminen, sondern auch von veränderten Übertragungsrechten. Hier erfahren Sie alle Details zum Spielplan sowie die wichtigsten Eckdaten und wo Sie sämtliche Begegnungen der Saison 2023/2024 live verfolgen können.

Welche Möglichkeiten bieten sich im Live-Stream? Wo werden die Spiele im Fernsehen ausgestrahlt und sind manche Partien sogar im Free-TV zu sehen? Ein Überblick zur Handball-Bundesliga 2023/24.

Übertragung der "Handball-Bundesliga 2023/24" live im TV und Stream

Die HBL-Saison 2023/24 steht in Sachen Übertragung im Zeichen der Veränderung. Der von der HBL veröffentlichte Spielplan deutet zudem auf eine vielfältigere Spieltagsstruktur hin. Neben den klassischen Spieltagen von Donnerstag bis Sonntag werden künftig auch Partien freitags und montags ausgetragen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Die Bundesliga-Spiele der kommenden Saison werden exklusiv vom neuen Medienpartner Dyn live übertragen. Damit wird der bisherige langjährige Partner und Anbieter Sky abgelöst. Dyn ist eine neue Streaming-Plattform für Sportevents, geleitet wird diese von Christian Seifert und Axel Springer. Eine weitere Neuerung ist, dass pro Spieltag ein Spiel frei auf BILD empfangbar sein wird. Dadurch soll die Zugänglichkeit der Spiele für Fans und Interessierte gesteigert werden. Der Pixum Super Cup markiert das Debüt als Liveübertragung auf der neuen Streamingplattform Dyn.

Der Streaminganbieter Dyn hat sich die Übertragungsrechte für die Saison 2023/24 bis 2028/29 gesichert. Dyn präsentiert bisher zwei Abo-Modelle: Ein monatliches Abonnement für 14,50 Euro sowie ein Jahresabo für 12,50 Euro pro Monat. Für Dauerkarteninhaber von Vereinen der Handball-Bundesliga gibt es sogar ein spezielles Angebot von nur 9,50 Euro im Monat.

Aber gibt es neben der Möglichkeit ein Spiel pro Woche im Live-Stream bei BILD zu sehen auch weitere kostenfreie Übertragungen? Ja, es werden auch im linearen TV Spiele der Handball-Bundesliga zu sehen sein. Zusätzlich zu Dyn werden auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF mindestens zwölf Spiele pro Saison kostenfrei im Free-TV übertragen. Dazu gehören die DHB-Pokal-Spiele und das Final Four-Turnier.

"Handball-Bundesliga": Spielplan zur Saison 2023/24

Mitte Juli wurde der Rahmenspielplan für die Saison 2023/24 veröffentlicht.

Der Spielbetrieb der 57. Bundesliga-Saison beginnt im Zeitraum vom 24. bis 28. August, hier finden die ersten Spiele der Saison 2023/24 statt.

Während die SG Flensburg-Handewitt am 1. Spieltag auf den HSV Hamburg trifft, wird die TSV Hannover-Burgdorf zu Gast beim HC Erlangen sein. Das Auftaktwochenende findet seinen Abschluss mit dem Duell zwischen SC DHfK Leipzig und den Füchsen Berlin am 28. August. Der amtierende deutsche Meister, THW Kiel, wird seine Titelverteidigung am 27. August mit einem Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten in Angriff nehmen. Bereits zwei Tage zuvor wird der amtierende Champions-League-Sieger, SC Magdeburg, gegen die HSG Wetzlar antreten.

Alle weiteren Infos und den gesamten Spielplan zu allen Spieltagen der neuen Bundesliga-Saison 23/24 finden Sie auf der offiziellen Website der LIQUI MOLY HBL.

Folgende Teams spielen in der aktuellen Saison 2023/24 in der Handball-Bundesliga:

THW Kiel (Meister)

SC Magdeburg

Füchse Berlin

SG Flensburg-Handewitt

Rhein-Neckar Löwen (Pokalsieger)

TSV Hannover-Burgdorf

HSV Hamburg

TBV Lemgo Lippe

MT Melsungen

VfL Gummersbach

SC DHfK Leipzig

Bergischer HC

HC Erlangen

Frisch Auf Göppingen

TVB Stuttgart

HSG Wetzlar

HBW Balingen-Weilstetten (Aufsteiger)

ThSV Eisenach (Aufsteiger)

Termine der "HBL 2023/24"

Am 24. August 2023 fand der erste Spieltag statt, die Saison zieht sich danach bis zum 2. Juni 2024 hin. Mit diesem Termin erreicht die neue Saison ihren letzten und finalen Spieltag. Erstmals kommen der Freitag und der Montag als regelmäßige Spieltage hinzu, ergänzend zu den gewohnten Donnerstag-, Samstag- und Sonntagsspielen. Nur an vereinzelten Terminen wird der Spielplan von den genannten Wochentagen abweichen.

Der letzte Termin der Handball-Bundesliga im Kalenderjahr 2023 wird laut Spielplan voraussichtlich ein Tag vor Heiligabend sein: am 23. Dezember 2023. Danach geht es in der Bundesliga für die Teams erst wieder im Februar 2024 weiter. Der 8. Februar markiert die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Winterpause.

Hier ist noch einmal ein Überblick mit den wichtigsten Eckdaten zur Handball-Saison 2023/24 in Deutschland: