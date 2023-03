Deutschland - Dänemark beim EHF Euro Cup 22/23 live im TV und Stream

Hier erfahren Sie alles rund um den Termin und die Live-Übertragung des Spiels Deutschland - Dänemark beim EHF Euro Cup 22/23 im TV und Stream.

Den deutschen Handballern steht beim EHF Euro Cup 22/23 eine große Herausforderung bevor. Ausgerechnet gegen Weltmeister Dänemark muss die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason antreten. Doch so schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint, ist es nicht. Denn auch wenn die deutsche Nationalmannschaft bei der letzten WM nur den fünften Rang belegen konnte, ist sie dennoch mehr als einmal unter den bisherigen WM-Siegern vertreten.

Hinzu kommt der Erfolg, auf der "ewigen Tabelle", die alle Siege der Nationalmannschaften seit 1966 berücksichtigt, auf Platz eins zu sein. Es gibt also gar keinen Grund, warum der kürzliche Erfolg der Dänen die deutsche Mannschaft einschüchtern sollte.

Deutschland gegen Dänemark beim EHF Euro Cup 2022/23: Termin und Uhrzeit

Das Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte des Handball-Sports findet laut EHF Euro Cup-Spielplan zunächst am 9. März um 20.45 Uhr statt. Gespielt wird das Hinspiel im dänische Aalborg. Zum Rückspiel Deutschland gegen Dänemark kommt es dann am 12. März in Hamburg.

EHF Euro Cup 2022/23: Hier können Sie Deutschland gegen Dänemark schauen

Für Handball-Fans gibt es 2023 jede Menge spannende Spiele zu sehen. Neben dem EHF Euro Cup finden auch noch die EHF Champions League und die EHF European League statt. Die Übertragung all dieser Spiele übernimmt der Privatsender DAZN. Um dieses Angebot wahrnehmen zu können, muss allerdings ein Abo bei dem Anbieter abgeschlossen werden. Wer über ein solches verfügt, kann dann alle Handballspiele bei DAZN schauen.

Das Hinspiel zwischen Deutschland und Dänemark beim EHF Euro Cup 2022/23 gibt es aber auch kostenlos zu sehen. Das Spiel wir zwar nicht im Free-TV übertragen, aber dafür bietet der öffentlich-rechtliche Sender ZDF wenigstens einen gratis Live-Stream zum Spiel an.

Was: EHF Euro Cup, Deutschland vs. Dänemark , 3. Spieltag

EHF Euro Cup, vs. , 3. Spieltag Wo: Aalborg , Dänemark

, Wann: 9. März

9. März Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Free-TV: --

-- Stream: DAZN , ZDF-Sportstudio

Bisherige Bilanz der Partie Deutschland vs. Dänemark

Erst kürzlich ist die Handball-WM zu Ende gegangen. Dieses Mal konnten sich die Dänen im Finale gegen Frankreich durchsetzen. Deutschland hingegen konnte gerade noch so das Spiel um Platz Fünf für sich entscheiden. Damit hat es Dänemark seit 2019 geschafft, drei Mal Weltmeister zu werden. Auch Deutschland hat drei Titel, allerdings war der letzte Sieg der Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft im Jahr 2007 und liegt damit schon ein wenig zurück.

Vergleicht man jedoch nicht die letzten Leistungen von Deutschland und Dänemark bei den Handball-Weltmeisterschaften, sondern die direkten Spiele der Mannschaften, dann entsteht ein anderes Bild. Denn von den laut Sport.de 21 bislang gespielten Partien konnte Deutschland zwölf und Dänemark lediglich sieben für sich entscheiden.

Das ist wenig verwunderlich, denn Deutschland ist schon seit vielen Jahrzehnten ein absolutes Schwergewicht im Handball. Kein Wunder also, dass der Deutsche Handballbund volle Zuversicht in den Kader beim Spiel gegen den amtierenden Weltmeister hat.