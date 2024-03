Deutschland - Kroatien live im Free-TV und Stream: Übertragung der Olympia-Qualifikation

Handball: Im Zuge der Olympia-Qualifikation trifft Deutschland auf Kroatien. Hier finden Sie Infos rund um Termin und Übertragung im Free-TV oder Stream.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer will sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren. Den direkten Einzug zu den Olympischen Sommerspielen 2024 verfehlte die deutsche Männer-Nationalmannschaft mit seinem vierten Platz bei der Handball-EM knapp. Nun ist das Olympia-Qualifikationsturnier in Hannover die letzte Möglichkeit für das DHB-Team, sich einen Platz bei den Spielen in Frankreich zu sichern. Die DHB-Auswahl wird dabei auf Algerien, Österreich und Kroatien treffen. Zwei der vier Teams werden sich so für Olympia qualifizieren.

Bei dem Olympia-Qualifikationsturnier in Hannover bestreitet die deutsche Männer-Handballmannschaft ihr zweites Spiel gegen Kroatien. Doch wann findet das Spiel gegen Kroatien statt? Wann ist der Anpfiff der Begegnung? Und wo wird die Partie übertragen? Hier finden Sie Informationen rund um Termin, Anpfiff und Übertragung im Free-TV und Stream.

Termin und Uhrzeit des Spiels zwischen Deutschland und Kroatien: Wann ist Anwurf?

Das Qualifikationsspiel zwischen Kroatien und Deutschland wurde für Samstag, den 16. März 2024 angekündigt. Der Anwurf erfolgt pünktlich um 14.30 Uhr. Gespielt wird in der ZAG-Arena in Hannover.

Die Übertragung der Olympia-Qualifikation: Deutschland gegen Kroatien live im Free-TV und Stream

Im März steht die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer vor entscheidenden Qualifikationsspielen für die Olympischen Spiele in Paris. ARD und ZDF werden insgesamt vier dieser Spiele live in ihren Hauptprogrammen sowie in ihren Mediatheken übertragen. Das Länderspiel der beiden Handball-Nationalmannschaften zwischen Deutschland und Kroatien überträgt das ZDF. Die Übertragung des Länderspiels am 16. März 2024 ist für 14.20 Uhr im ZDF angesetzt. Außerdem läuft das Spiel im Stream in der Mediathek des ZDF. Die Moderation übernimmt Florian Zschiedrich und der Kommentator ist Gari Paubandt. Als Handballexperte ist Sören Christophersen anwesend.

Hier finden Sie alle Informationen zum Länderspiel Deutschland gegen Kroatien auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Kroatien , 2. Qualifikationsspiel für die olympischen Sommerspiele 2024

- , 2. Qualifikationsspiel für die olympischen Sommerspiele 2024 Datum: Samstag, 16. März 2024

Samstag, 16. März 2024 Uhrzeit: Anwurf um 14.30 Uhr

Anwurf um 14.30 Uhr Ort: ZAG-Arena in Hannover

ZAG-Arena in Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: ZDF Mediathek

Deutschland vs. Kroatien in der Olympia-Qualifikation: Bilanz der Teams

Insgesamt standen sich die beiden Nationalmannschaften von Deutschland und Kroatien laut ran.de in 15 Handballspielen gegenüber. Das Qualifikationsspiel für die olympischen Sommerspiele 2024 ist die erste Olympia-Qualifikation in der sich die beiden Teams begegnen. Die letzte Begegnung der beiden Länder fand am 24. Januar 2024 in der Hauptrunde der Handball-EM innerhalb der Gruppe I statt. Von den 15 Begegnungen konnte Deutschland fünf Spiele für sich entscheiden, während Kroatien neunmal gewinnen konnte. Ein Spiel endete jedoch mit einem Unentschieden für die beiden Mannschaften. Das Torverhältnis der beiden Nationalteams beträgt 364 : 377 aus deutscher Sicht.