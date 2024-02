DHB-Frauen ohne Viola Leuchter gegen die Slowakei

Bundestrainer Markus Gaugisch hat den Kader für die beiden nächsten Qualifikationsspiele zur EM in der Schweiz, Österreich und Ungarn benannt. Eine Torhüterin kehrt nach ihrer Babypause zurück.

Bundestrainer Markus Gaugisch hat den 20er-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen die Slowakei benannt.

Wie der Deutsche Handballbund ( DHB) mitteilte, kehrt Dinah Eckerle (Thüringer HC) nach ihrer Babypause in das Nationalteam zurück. Auch Mia Zschocke und Julia Maidhof (beide Ramnicu Valcea/Rumänien), die verletzungsbedingt die Weltmeisterschaft im Dezember vergangenen Jahres verpasst hatten, stehen wieder im Kader. Fehlen wird dagegen die verletzte Viola Leuchter (Bayer Leverkusen).

Gespielt wird am 29. Februar (18.00 Uhr) im slowakischen Sala sowie am 3. März (18.15 Uhr) in Düsseldorf. Die DHB-Auswahl führt die Vorrundengruppe 2 nach dem 31:24-Auftaktsieg gegen die Ukraine an. Die EM wird vom 28. November bis 15. Dezember in der Schweiz, Österreich und Ungarn gespielt.

(dpa)